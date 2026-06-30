Comisión del CODIA Regional Norte urge fortalecer la preparación de Santiago ante un terremoto de gran magnitud

Bartolo García

La Comisión de Riesgos y Vulnerabilidad del CODIA Regional Norte presentó un análisis sobre la capacidad de respuesta de Santiago frente a un eventual terremoto de magnitud 7.5, advirtiendo que la ciudad debe acelerar las acciones de preparación y prevención. El coordinador de la comisión, Ing. Ervin Vargas, afirmó que la evidencia científica y el historial sísmico del país indican que la región norte continúa siendo una de las zonas de mayor riesgo, por lo que es necesario actuar antes de que ocurra una emergencia.

El documento, elaborado por la comisión integrada además por los ingenieros Ashley Morales, Luis Peña, Eric Mercedes y Arcadio Rodríguez, toma como referencia el estudio desarrollado en 2022 por la Fundación Global Earthquake Model junto a instituciones nacionales, el cual evaluó el impacto que tendría un sismo de magnitud Mw7.5 con epicentro en el segmento central de la Falla Septentrional, próximo a Santiago.

De acuerdo con el análisis presentado por la comisión, un evento de esa magnitud podría provocar 97,200 personas heridas, 2,600 fallecidos, alrededor de 6,200 edificaciones colapsadas y pérdidas económicas cercanas a los 10 mil millones de dólares. Ante este escenario, los profesionales consideran indispensable fortalecer desde ahora la planificación y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la gestión del riesgo.

El Ing. Ervin Vargas explicó que una de las principales preocupaciones es la capacidad del sistema de salud, ya que actualmente los hospitales públicos y privados operan con altos niveles de ocupación. Por ello, la comisión recomienda desarrollar un plan para formar miles de enfermeras y enfermeros, habilitar espacios temporales para brindar primeros auxilios y acondicionar las instalaciones de La Barranquita como centro de internamiento para pacientes afectados durante una emergencia.

Por su parte, los ingenieros Ashley Morales, Luis Peña, Eric Mercedes y Arcadio Rodríguez respaldaron la propuesta de adquirir hospitales móviles debidamente equipados y establecer el Parque Central de Santiago como centro de operaciones para la coordinación de las acciones de respuesta, bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública.

La comisión también llamó la atención sobre la limitada capacidad de almacenamiento de sangre para atender una emergencia de gran escala. En ese sentido, sus integrantes recomendaron establecer acuerdos entre instituciones públicas, empresas privadas y el sector productivo para identificar donantes voluntarios y organizar reservas suficientes, con la coordinación de la Cruz Roja Dominicana.

Asimismo, los especialistas exhortaron a las instituciones públicas y privadas que ocupan edificaciones con vulnerabilidad sísmica a realizar las adecuaciones necesarias conforme al código sísmico vigente y al nuevo reglamento de construcción, con el objetivo de reducir los riesgos para trabajadores y ciudadanos en caso de un terremoto.

Finalmente, el Ing. Ervin Vargas, junto a los miembros de la Comisión de Riesgos y Vulnerabilidad del CODIA Regional Norte, reiteró que educar a la población sobre los riesgos sísmicos y crear un organismo local encargado de supervisar y dar seguimiento a los planes de prevención será determinante para disminuir las consecuencias de un posible terremoto de gran magnitud en Santiago. “El tiempo se nos agota y debemos escuchar las señales de la naturaleza”, concluyó la comisión.