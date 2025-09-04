Collado inicia reconstrucción en Salcedo y proyecta a Hermanas Mirabal como Marca Ciudad

Bartolo García

El ministro de Turismo, David Collado, dio inicio este jueves a la reconstrucción de la isleta en la carretera Manolo Tavárez Justo, en la entrada del municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

La intervención, que tendrá un costo superior a ocho millones de pesos, está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) y forma parte de un plan integral para fortalecer la proyección cultural y turística de la región.

Según explicó el funcionario, el objetivo principal es reforzar la identidad cultural de la provincia, al mismo tiempo que se ofrece un espacio de bienvenida atractivo y moderno para residentes y visitantes.

Collado resaltó que la obra tiene un profundo valor simbólico, ya que Salcedo es tierra de heroínas y representa un pilar histórico en la memoria de la República Dominicana.

“Con esta obra rendimos honor a quien honor merece: las hermanas Mirabal. Asimismo, impulsamos el turismo de esta provincia, su cultura, su historia, su gastronomía y su naturaleza”, expresó el ministro durante el acto.

El titular de Turismo aprovechó la ocasión para anunciar que se trabaja en una intervención integral destinada a declarar a la provincia Hermanas Mirabal como Marca Ciudad, lo que permitirá proyectarla a nivel internacional.

En ese sentido, adelantó que la provincia será incluida en la agenda de promoción de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), a celebrarse en enero en Madrid, España, consolidando su posicionamiento en el mercado turístico global.

Collado reiteró su compromiso de continuar apoyando el turismo interno, la generación de empleos y la construcción de obras en comunidades con potencial turístico, con el propósito de diversificar la oferta del país.

La obra contempla un diseño moderno, espacioso y colorido, que servirá como carta de presentación a quienes visiten la provincia del Cibao central, reconocida por su riqueza histórica, cultural y natural.

Con una extensión aproximada de 762.40 metros cuadrados, el proyecto incluirá un área de explanada, letrero de marca ciudad, mobiliario urbano, escalinatas, rampas, señaléticas, depósitos de basura, paisajismo e iluminación.

El plan de trabajo también prevé la adecuación de imbornales, contenes y señalizaciones viales, con el fin de mejorar tanto el tránsito vehicular como el flujo peatonal en la zona intervenida.

Autoridades locales y provinciales participaron en el acto de inicio de la obra, expresando su gratitud al ministro por impulsar proyectos que fortalecen la identidad de Hermanas Mirabal y crean nuevas oportunidades de desarrollo.

El proyecto se suma a los esfuerzos del Ministerio de Turismo para descentralizar la inversión turística y llevarla a todas las provincias del país, en especial aquellas con un legado cultural y natural único.

Con esta iniciativa, la provincia Hermanas Mirabal da un paso importante hacia su consolidación como destino turístico integral, combinando memoria histórica, identidad cultural y atractivos naturales en una sola propuesta de valor.