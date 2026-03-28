Collado impulsa turismo religioso en Monte Plata con millonarias obras en santuarios históricos

Bartolo García

MONTE PLATA, RD.– El ministro de Turismo, David Collado, dejó inauguradas importantes obras en emblemáticos templos religiosos de la provincia, con una inversión superior a los RD$100 millones, orientadas a fortalecer el turismo religioso y cultural.

Las intervenciones abarcan los santuarios Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá, además del inicio de la reconstrucción de la Plaza de la Municipalidad en el municipio cabecera.

Durante el acto, Collado destacó que estas obras representan un paso clave para el desarrollo turístico de Monte Plata, resaltando el potencial de la provincia y su cercanía con Santo Domingo.

En el Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana se construyó una verja perimetral de más de 1,200 metros lineales, junto a aceras, canaletas pluviales y mejoras generales en la infraestructura del templo.

También se realizaron trabajos de reparación en puertas, ventanas, pisos y esculturas, así como intervenciones de jardinería, con una inversión superior a los RD$81 millones, ejecutados por el CEIZTUR.

Posteriormente, el ministro dejó iniciados los trabajos de remodelación de la Plaza de la Municipalidad, con una inversión de más de RD$27 millones, que incluirá reconstrucción de aceras, rampas de acceso, áreas infantiles, iluminación y remozamiento de la glorieta central.

Finalmente, en el distrito municipal de Boyá, fue inaugurada la restauración del Santuario Nuestra Señora del Agua Santa, con una inversión cercana a los RD$9 millones, que contempló limpieza, pintura, mejoras estructurales y adecuación de su entorno.

Con estas acciones, el Ministerio de Turismo busca dinamizar la economía local y posicionar a Monte Plata como un destino clave para el turismo religioso, resaltando su valor histórico, cultural y espiritual.