Collado impulsa conquista turística de Latinoamérica con nueva plataforma “Conoce el Paraíso”

Bartolo García

Colombia.– El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, presentó en Colombia la plataforma “Conoce el Paraíso”, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la presencia del país en los mercados latinoamericanos y consolidar su liderazgo como destino vacacional preferido en la región.

El lanzamiento reunió a los principales touroperadores y agentes de viajes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Venezuela, mercados que en los últimos años han incrementado su conectividad con la República Dominicana.

Collado expuso que la plataforma permitirá potenciar la promoción turística mediante contenidos interactivos y experiencias formativas que acercan a los viajeros a la esencia dominicana.

Durante su intervención ante representantes de la industria turística y medios de comunicación, el ministro destacó la diversidad de destinos del país, como Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Samaná, Miches, La Romana y Punta Cana, entre otros polos en crecimiento.

“No estamos vendiendo un país… estamos compartiendo una experiencia de vida, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música y la esencia auténtica de la República Dominicana”, expresó Collado ante los asistentes.

El encuentro también contó con la participación de plataformas digitales especializadas en viajes y estilo de vida, que pudieron explorar de manera directa la oferta dominicana.

Como parte del evento, se desarrollaron actividades sensoriales y capacitaciones diseñadas para sumergir a los invitados en la autenticidad cultural del país caribeño.

Entre estas experiencias destacó Sip & Paint con Korah Studio, donde los asistentes combinaron el arte inspirado en la Ciudad Colonial con el disfrute del café dominicano.

También se llevó a cabo Sugar Cane: Cata de Ron, un recorrido por la historia, tradición e identidad detrás del ron dominicano con denominación de origen.

A través de La Cueva del Edén, los touroperadores conocieron más sobre la herencia taína en la elaboración del casabe y la conexión ancestral con la tierra.

La noche cerró con una animada clase de merengue y bachata en formato Silent Disco, que puso a todos a bailar al ritmo de la música que identifica al pueblo dominicano en el mundo.

Collado resaltó que este tipo de acercamiento emocional con los mercados emisores impulsa un turismo más cercano, sostenido y con mayor fidelidad hacia el destino.

“Cuando un visitante se enamora de la experiencia, regresa y la comparte. Esa es nuestra misión con esta plataforma”, afirmó el titular de Turismo.

El evento reafirma la apuesta de la República Dominicana por fortalecer sus vínculos con Latinoamérica, profundizando el intercambio cultural y promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento turístico.

Con “Conoce el Paraíso”, el país busca seguir ampliando su posicionamiento internacional como el destino líder del Caribe, reconocido por su hospitalidad, seguridad y riqueza natural.