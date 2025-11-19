Colector de aguas residuales La Rosaleda impactará a 25 mil habitantes en Santiago

Santiago, RD. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), avanza los trabajos del colector de aguas residuales La Rosaleda, que impactará a 25 mil habitantes, al tiempo que contribuirá al saneamiento del río Yaque del Norte.

El director general de Coraasan, el Ing. Andrés Cueto, destacó que este proyecto beneficiará a los residentes en los sectores, La Rosaleda, Tavárez Oeste, Lotería, Reparto Universitario y La Zurza II, entre otros.

El funcionario detalló además, que la tubería tiene una longitud de 3,893 metros de 12, 18 y 24 pulgadas, para mejorar la calidad de vida de los residentes en los sectores beneficiados.

Cueto resaltó que el saneamiento y la preservación de los recursos naturales son tareas fundamentales por las que debe velar el ser humano, cuanto más en la gestión pública.

Destacó que, bajo la gestión del presidente Luis Abinader, el sector ha sido prioridad, recibiendo inversiones históricas, lo que ha permitido incrementar en un 25% la recolección de aguas residuales.