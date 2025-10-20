Colección Tropicalia Abre su Primera Convocatoria para Artistas del Caribe

Santo Domingo – 20 de octubre, 2025 – Colección Tropicalia, una nueva iniciativa cultural de Tropicalia, anuncia hoy el lanzamiento de su primera convocatoria abierta para artistas, artesanos y diseñadores del Caribe y sus diásporas. Tropicalia es un destino pionero en el lujo sostenible que está transformando la oferta turística del Caribe. La convocatoria seleccionará obras que formen parte de series o ediciones limitadas, las cuales serán exhibidas en los espacios de la primera fase de Tropicalia, el Four Seasons Resort and Residences Dominican Republic at Tropicalia. La inscripción estará abierta desde el 20 de octubre, hasta el 20 de noviembre de 2025.

La Colección Tropicalia nace para destacar la riqueza y diversidad artística del Caribe, incluyendo las islas, así como las zonas continentales y las comunidades de creadores de origen caribeño en todo el mundo. Las obras seleccionadas se incorporarán a la Colección Tropicalia, que pone en el centro las múltiples formas de ver y pensar el Caribe. “Mi objetivo es que Colección Tropicalia se convierta en una celebración de la creatividad caribeña y que contribuya a las conversaciones en curso sobre arte, lugar y memoria, tanto en la República Dominicana como en todo el Caribe”, explica Adriana Cisneros, CEO de Cisneros y fundadora de Colección Tropicalia.

“Colección Tropicalia también refleja el legado de mis padres: la pasión por el arte y la educación que me transmitió mi madre, Patricia, y el compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana que heredé de mi padre, Gustavo”, afirma Adriana Cisneros. “Queremos que los huéspedes y visitantes se encuentren con una colección que refleje la complejidad e interconexión de la cultura caribeña, y que ese encuentro contribuya a una experiencia más profunda y conectada con la diversidad cultural de la región, vivida desde Tropicalia.”

Con esta convocatoria, Colección Tropicalia reafirma su compromiso con las prácticas artísticas y culturales del Caribe y miembros de sus diásporas, y con el fortalecimiento de una red cultural activa en la región. Invitamos a creadores a participar en esta primera etapa del proyecto, contribuyendo a una colección en desarrollo desde Miches, en la costa sur de la Bahía de Samaná, que forma parte del contexto cultural de Tropicalia.

Detalles de la convocatoria:

Fechas: 20 de octubre – 20 de noviembre de 2025

20 de octubre – 20 de noviembre de 2025 Quiénes pueden participar: Artistas, artesanos y diseñadores de la República Dominicana, del Caribe insular y continental, creadores indígenas vinculados a estas regiones y miembros de sus diásporas.

Artistas, artesanos y diseñadores de la República Dominicana, del Caribe insular y continental, creadores indígenas vinculados a estas regiones y miembros de sus diásporas. Tipo de obras: Piezas ya terminadas, listas para instalación en pared y capaces de resistir condiciones tropicales. No se aceptan propuestas, nuevas comisiones ni obras en proceso.

Piezas ya terminadas, listas para instalación en pared y capaces de resistir condiciones tropicales. No se aceptan propuestas, nuevas comisiones ni obras en proceso. Materiales aceptados: Fibras naturales, cerámica, madera, lienzo, metal, vidrio, resina, textiles, técnicas mixtas, entre otros. Se podrán considerar otros materiales siempre que cumplan con los mismos estándares de durabilidad.

Fibras naturales, cerámica, madera, lienzo, metal, vidrio, resina, textiles, técnicas mixtas, entre otros. Se podrán considerar otros materiales siempre que cumplan con los mismos estándares de durabilidad. Tamaño de las obras: Entre 50 × 50 cm y 100 × 175 cm, aptas para interiores y exteriores. Las postulaciones pueden variar dentro de estos parámetros siempre que respeten estas proporciones generales.

Entre 50 × 50 cm y 100 × 175 cm, aptas para interiores y exteriores. Las postulaciones pueden variar dentro de estos parámetros siempre que respeten estas proporciones generales. Ediciones y series: Esta convocatoria está dirigida a obras que formen parte de una edición limitada o de una serie más amplia.





Cómo postularse:

Las personas interesadas deben enviar un único archivo PDF (máximo 20 MB) que incluya: declaración del artista, CV (opcional), portafolio de obras e información de contacto. El archivo debe nombrarse: Nombre_Apellido_CT2025.pdf.

Las postulaciones pueden enviarse a través del formulario en www.colecciontropicalia.org