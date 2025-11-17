CODUE llama a la conciencia familiar en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito

Santo Domingo, R.D. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), al conmemorarse ayer el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, hizo un llamado a la conciencia de las familias dominicanas ante el preocupante incremento de siniestros viales que continúan llevando luto y dolor a miles de hogares en el país.

El pastor Feliciano Lacen, exhortó a las autoridades competentes a fortalecer las políticas de seguridad vial, mejorar la educación ciudadana y garantizar el cumplimiento de las leyes de tránsito, al tiempo que instó a los conductores y peatones a asumir actitudes responsables que preserven la vida.

El organismo evangélico por medio de Feliciano Lacen, expresó que esta efeméride no debe pasar desapercibida, pues constituye una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana y el compromiso de todos los sectores en la prevención de tragedias que afectan a la sociedad.

CODUE considera que la familia es el núcleo fundamental donde se forman valores de respeto, prudencia y responsabilidad, esenciales para reducir la siniestralidad en las calles y carreteras.

“Cada siniestro en el tránsito representa una pérdida irreparable y un llamado urgente a la acción. Como nación debemos unir esfuerzos para que nuestras vías sean espacios seguros y nuestras familias puedan vivir sin el temor de perder a un ser querido por la imprudencia o el descuido”, señaló Feliciano Lacen

Con este mensaje, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) reafirma su compromiso de promover la conciencia social y espiritual en favor de la vida, la paz y la seguridad de todos los dominicanos.