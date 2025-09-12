CODUE llama a fortalecer protocolos policiales para preservar derechos humanos

SANTO DOMINGO — El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresó su inquietud ante el incremento de casos en los que agentes de la Policía Nacional participan en supuestos “intercambios de disparos”, señalando que esta práctica representa un desafío para la convivencia social y el respeto a la vida.

El presidente de CODUE, Pastor Feliciano Lacen, subrayó la importancia de mantener la sensibilidad humana en el ejercicio de la autoridad. “La vida humana no puede reducirse a estadísticas ni convertirse en espectáculo. Como sociedad, debemos promover el respeto mutuo, la paz y el valor del prójimo”, afirmó.

La entidad hizo un llamado al cumplimiento riguroso del marco legal, recordando que toda persona que infrinja la ley debe ser procesada conforme a los mecanismos judiciales establecidos, sin que ello implique el uso excesivo o innecesario de la fuerza.

Lacen insistió en la necesidad de revisar los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad, así como los procedimientos judiciales que acompañan estas intervenciones. “No podemos permitir que la sospecha se convierta en justificación para el uso letal de la fuerza”, advirtió.

CODUE exhortó a las autoridades competentes a realizar investigaciones exhaustivas sobre estos hechos y adoptar medidas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales, incluyendo la implementación de protocolos claros y transparentes para el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden.

“Recomendamos que trabajemos en cultivar una cultura de convivencia de paz y erradicar los espirales de violencia, para lo que es necesario, la unión de diferentes actores de la sociedad, como son los partidos políticos de gobierno y de oposición, comunidad de fe, sindicatos, clubes, junta de vecinos, en fin, toda la sociedad, de modo que no se conviertan en poemas y discursos, sino donde se valore el amor al prójimo y a la vida para crear una sociedad que tenga alma y corazón. Debemos crear un nivel de sensibilidad, pues el valor más preciado es la vida, sin ella no hay familia ni estado, ni sociedad”, enfatizó Lacen Custodio.