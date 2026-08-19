CODUE invita a las familias a respaldar el inicio del año escolar y apostar por el futuro de la nación

Santo Domingo. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) exhortó a las familias dominicanas a asumir el inicio del año escolar 2026-2027 como una prioridad y un compromiso con el futuro del país, al tiempo que llamó a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia de sus hijos a las aulas desde el próximo lunes 24 de agosto.

El presidente del CODUE, Feliciano Lacen Custodio, valoró las acciones desarrolladas por el Ministerio de Educación (MINERD) para acondicionar los centros escolares y crear las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes durante el nuevo período académico.

El líder evangélico sostuvo que la educación constituye una responsabilidad compartida entre las autoridades, las familias y la sociedad, por lo que llamó a los padres, madres y tutores a involucrarse activamente en la formación de sus hijos, promover la asistencia regular y mantener una comunicación permanente con las comunidades educativas.

“Una escuela preparada necesita de sus estudiantes. Por eso exhortamos a las familias a hacer del regreso a clases una prioridad y a llevar a sus hijos a las aulas desde el primer día. La educación es una tarea de todos y sus resultados comprometen el futuro de nuestra nación”, sostuvo Lacen Custodio.

Asimismo, invitó a las iglesias, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad a contribuir a la creación de un ambiente favorable para el desarrollo del año escolar, acompañando a las familias y respaldando los esfuerzos de las comunidades educativas, mediante la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela y las Juntas de Vecinos en cada provincia.

El CODUE consideró que el retorno a las aulas representa una oportunidad para renovar el compromiso colectivo del derecho a la educación y la formación integral de las nuevas generaciones, fortalecer los valores y contribuir a la construcción de una sociedad con mayores oportunidades para todos.

La organización evangélica reiteró su llamado a las familias a priorizar la educación y a acompañar de manera responsable a niños, niñas y adolescentes durante todo el año escolar, entendiendo que cada estudiante que permanece en las aulas representa una inversión en el desarrollo y el futuro de la República Dominicana.