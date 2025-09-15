CODUE alerta sobre deterioro de valores sociales y la salud integral en su «Quinta Cumbre Ministerial»

SANTO DOMINGO. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) celebró con gran éxito su Quinta Cumbre Ministerial, bajo el lema «Moldeado por el Evangelio», en el cual se hizo un enfoque sobre la problemática de los valores sociales en contexto dominicano, incluyendo el tema de la salud integral.

El evento reunió a más de 250 pastores, líderes ministeriales, directores ejecutivos y representantes de fundaciones y ONGs cristianas de distintas provincias del país, quienes compartieron enseñanzas, reflexiones y estrategias para fortalecer el liderazgo cristiano en medio de los desafíos sociales y espirituales actuales.

Durante su intervención, el pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de CODUE, destacó que el propósito central de la cumbre fue generar una profunda reflexión sobre el rumbo de la sociedad dominicana, alertando sobre el deterioro de los valores morales y espirituales que amenazan a la familia y a la fe cristiana.

“La cumbre no solo fue un espacio de análisis, sino también de formación. Equipamos a nuestros líderes con herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales desde una perspectiva bíblica y transformadora”, afirmó Lacen Custodio.

Entre los expositores y participantes destacados se encontraron el pastor Ezequiel Molina, presidente del Ministerio La Batalla de la Fe; el pastor José Agüero, líder de la Iglesia Bautista Fundamental; el pastor Rafael Cruz Lora, de la Iglesia Cristiana Shekinah; así como el pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente del Ministerio La Batalla de la Fe; la doctora Lidia Pérez, diputada por Puerto Plata; el pastor William Peña y el pastor Héctor Santana, de la Iglesia Nuevo Pacto. Todos aportaron valiosas perspectivas en torno a un liderazgo transformador, centrado en los principios del Evangelio.

El encuentro realizado en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza, de la avenida George Washington, reafirmó el compromiso de CODUE de promover la unidad, la capacitación y la renovación espiritual del liderazgo cristiano en la República Dominicana, convencidos de que la transformación social comienza con líderes moldeados por la Palabra de Dios.