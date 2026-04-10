CODOPSI juramenta nuevas directivas y fortalece su estructura nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– En un acto solemne celebrado el 6 de abril de 2026 en el Auditorio Parainfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, fue juramentada la nueva directiva nacional del CODOPSI junto a las directivas regionales del país.

Durante la ceremonia también quedó formalmente constituida la Regional Noroeste, que estará coordinada por Jermis Dalia Martínez, acompañada de un equipo integrado por Edysson R. Peña, Julissa A. Brito, Carolina Durán y Wilmer Núñez.

Los nuevos representantes asumieron el compromiso de impulsar una gestión orientada al fortalecimiento del ejercicio ético, científico y humanizado de la psicología en la región.

Asimismo, destacaron que trabajarán en la promoción de la salud mental como un eje fundamental, así como en el desarrollo profesional continuo de los miembros del gremio.

La directiva también se propone articular iniciativas que contribuyan a generar un impacto positivo en la sociedad, promoviendo el bienestar emocional y psicológico de la población.

Con esta juramentación, CODOPSI reafirma su compromiso institucional de seguir fortaleciendo la psicología en el país, consolidando su rol como ente regulador y promotor del desarrollo integral de sus profesionales.