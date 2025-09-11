Codia y Sociedad Dominicana de Geología crean comisión técnica para supervisar edificaciones

Bartolo García

Santiago, R.D.– El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), regional norte, y la Sociedad Dominicana de Geología firmaron este miércoles un importante acuerdo interinstitucional que marca un precedente en materia de supervisión técnica de edificaciones en el país.

El convenio establece la creación de una Comisión de Riesgo y Vulnerabilidad, integrada por profesionales especializados que tendrán la responsabilidad de evaluar y asesorar sobre la calidad de las construcciones en la provincia de Santiago y la región del Cibao.

El acto fue encabezado por el ingeniero Ramón Martínez, presidente del Codia en la seccional norte, y el ingeniero Luis Peña, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, quienes coincidieron en resaltar la trascendencia de este paso institucional.

El ingeniero Irvin Vargas, expresidente del Codia en Santiago, fue designado como coordinador de la nueva comisión. Junto a él también participarán otros destacados profesionales como Luis Peña, Eric Mercedes y Arcadio Rodríguez.

Durante la firma, Martínez afirmó que la comisión será “multidisciplinaria y compuesta por técnicos con gran capacidad, no solo para elaborar informes especializados, sino también para asesorar al Estado en decisiones que afectan directamente al interés público”.

Por su parte, el ingeniero Peña enfatizó que el acuerdo constituye un compromiso serio de ambas instituciones para velar por la seguridad estructural y garantizar que las obras en la región cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos.

La comisión permitirá al Codia rendir informes oficiales a las instituciones del Estado que tienen competencia en materia de construcción, asegurando que los proyectos cuenten con las garantías técnicas necesarias para su ejecución.

Asimismo, se trabajará en la elaboración de políticas de riesgo y en un sistema de seguimiento al cumplimiento de las normativas vigentes, de manera que las instituciones puedan responder con mayor eficacia a los desafíos en esta materia.

El acuerdo surge en un contexto en el que han ocurrido hechos lamentables, como el desplome del techo de una plaza comercial en Santiago, problemas estructurales en una estación de combustibles en Licey al Medio y el caso del Jet Set en Santo Domingo. Estos sucesos, señalaron los firmantes, evidencian la necesidad de una supervisión más rigurosa.

Martínez aclaró que el Codia, por disposición legal, no tiene la facultad de clausurar obras, pero sí de emitir informes técnicos y asesorar al Estado, con el fin de que las instituciones competentes realicen las inspecciones y apliquen las medidas correctivas necesarias.

El coordinador Irvin Vargas informó que en los próximos días se convocará a las instituciones públicas y privadas vinculadas al sector construcción, para socializar los alcances del acuerdo y definir los roles de cada parte en el seguimiento del plan de trabajo.

La Comisión de Riesgo y Vulnerabilidad se convertirá en un referente técnico para prevenir situaciones que representen un costo social y económico para las comunidades y el Estado dominicano.

El encuentro con la prensa, celebrado en Santiago, contó con la participación de autoridades locales, representantes de medios de comunicación y miembros de ambas entidades, quienes respaldaron la iniciativa como un paso en favor de la seguridad ciudadana.

De esta manera, el Codia y la Sociedad Dominicana de Geología refuerzan su papel como garantes de la calidad técnica en las obras del país y ratifican su compromiso con un desarrollo urbano seguro, sostenible y al servicio de la sociedad.

