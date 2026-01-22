CMI fortalece su operación en República Dominicana con la inauguración de nuevas oficinas comerciales de B4C

-La corporación reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en República Dominicana, un mercado clave dentro de su visión de largo plazo para la región.

Santo Domingo, República Dominicana.CMI, corporación multilatina con más de 105 años de trayectoria y un rol protagónico en la industria de alimentos en República Dominicana y la región, inauguró sus nuevas oficinas comerciales de la unidad de negocio B4C – CMI Alimentos, como parte de su estrategia de crecimiento sostenido y fortalecimiento de su presencia en el Caribe.

Ubicadas en Metro Plaza, en Santo Domingo, estas nuevas instalaciones representan una inversión orientada a consolidar la operación comercial de CMI en el país, optimizar la atención a clientes y socios estratégicos, y crear un entorno de trabajo que impulse la colaboración, la eficiencia y la innovación entre sus equipos.

Durante el acto inaugural, que contó con la participación de representantes de CMI Alimentos, equipos localese invitados especiales, la corporación reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en República Dominicana, un mercado clave dentro de su visión de largo plazo para la región.

“La apertura de estas oficinas reafirma nuestro compromiso con República Dominicana y con seguir construyendo desarrollo sostenible en la región. B4C es una pieza clave dentro de nuestro portafolio, y esta nueva sede nos permitirá estar aún más cerca de nuestros clientes en el mercado dominicano, fortalecer relaciones estratégicas, impulsar la innovación y continuar creciendo de manera responsable”, expresó Eduardo Romero, director general de B4C – CMI Alimentos.

Por su parte, Krist Núñez, director regional del Negocio B4C y Caribe, destacó el impacto directo que tendrá esta nueva sede en la operación local: “Estas instalaciones fueron concebidas para elevar nuestros estándares de servicio, fomentar una mayor integración entre los equipos y responder con mayor agilidad a las necesidades de clientes y socios. Es un paso importante para seguir fortaleciendo nuestras operaciones y el talento local en República Dominicana”, señaló.

Las nuevas oficinas cuentan con áreas comerciales, salas de reuniones y espacios colaborativos, integrando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y ergonomía, alineados con los valores corporativos de CMI y su enfoque en la innovación como motor de crecimiento.

Con esta apertura, CMI consolida su posicionamiento como un actor clave en la industria de alimentos en República Dominicana y el Caribe, dando continuidad a un modelo de gestión responsable y sostenible, orientado al crecimiento de largo plazo, la generación de empleo y la creación de valor compartido para clientes, colaboradores y las comunidades donde opera, en coherencia con su modelo de negocios con propósito y su compromiso de “generar, con calidez familiar, oportunidades que cambian vidas.