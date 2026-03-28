Cierra con éxito feria de innovación de Proindustria en Santiago con amplia participación

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– Con una masiva asistencia y la presentación de más de 100 proyectos, concluyó en Santiago la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial organizada por Proindustria.

El evento, celebrado en el Parque Central, congregó a miles de visitantes entre estudiantes, empresarios, técnicos y público en general, interesados en conocer propuestas innovadoras y oportunidades de desarrollo.

El director de Proindustria, Rafael “Papito” Cruz, tuvo a su cargo el cierre oficial de la actividad, destacando el impacto de la feria como un espacio para impulsar el talento y la creatividad en el país.

Durante los tres días de jornada, se desarrollaron ventas, capacitaciones y exposiciones de proyectos elaborados por empresas, universidades e institutos técnicos.

Uno de los aspectos más destacados fue la participación de seis politécnicos de la Regional 08 del Ministerio de Educación, cuyos estudiantes presentaron iniciativas innovadoras en distintas áreas.

El director regional de Educación, Pedro Pablo Marte Gutiérrez, respaldó la participación estudiantil, resaltando el valor formativo de este tipo de eventos para más de 4,000 alumnos que visitaron la feria.

La actividad contó con el apoyo de diversas instituciones gubernamentales y académicas, incluyendo ministerios y universidades como ISA, UTESA, PUCMM, UNEV, UAPA, INTEC e INFOTEP.

Entre las personalidades presentes estuvieron el ministro de Industria y Comercio, Víctor “Yayo” Sanz Lovatón, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el senador Daniel Rivera y el alcalde Ulises Rodríguez, quienes valoraron la feria como un impulso al emprendimiento y la innovación en la región.