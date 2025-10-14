Cibao Mix indetenibles en softbol Cementos Cibao

Santiago, R.D.-El combinado de Cibao Mix, extendió su racha de victorias de manera consecutivas a tres, al disponer dos veces de Empaques, en la edición número 26 del torneo de softbol para empleados de la empresa Cementos Cibao.

A primera hora hora Cibao Mix se impuso con pizarra de 7 carreras a 4 a Empaque, el triunfo fue para Osmeiris Espinal y la derrota para Oscar Jorge.

La ofensiva ganadora la encabezó: Moisés García con cuadrangular y sencillo, Albert Morel conectó uno de cuatro esquina.

En la causa perdida: Alexander Peña y Joel Morales dos sencillos cada uno.

En el segundo encuentro Cibao Mix volvió a ganar por ko de 8 carreras a 1 sobre Empaque, se acreditó el triunfo Moisés García y el revés fue para José Morales.

Por los ganadores se destacaron: Deuri Betances con cuadrangular y doble, José Beato un jonrón, Jorge Matos un doble e Isaul Brito dos sencillos.

Por los derrotados: Yordi Genao un cuadrangular, Joel García doble y sencillo.

Mientras que en hora de la tarde hubo división de honores entre los equipos Mantenimiento y Producción.

En el primer encuentro Mantenimiento derrotó 10 carreras a 9 a Producción, la victoria fue para Carlos García y la derrota fue para Dioli Vásquez.

Por Mantenimiento se distinguieron: Willy Estrella con trío de cuadrangulares,Joel Tolentino dos dobles, Felix Ullola doble y dos sencillos, Diomedes Rodríguez dos sencillos.

En la causa perdida: Félix Morales dos cuadrangulares, Elisaul Azcona y Noel Diaz un jonron, Warli Flete doble y sencillo.

En el segundo enfrentamiento de la tarde, Producción se desquitó y venció 10 a 9 a Mantenimiento, ganó en rol de relevo Ruddi Castillo y perdió Michael Santana.

Lisandro Cabrera encabezó la artillería ganadora con cuadrangular y sencillo, Manuel Beato doble y dos sencillos, Elisaul Azcona dos sencillos.

En la derrota: Willy Estrella siguió quemando la Liga al conectar tres cuadrangulares, Michael Santana jonron, dos dobles y un incogible, Felix Ullola cuadrangular y sencillo, Diomedes Rodríguez dos por terreno de nadie.

Standing

Cibao Mix. 3-1

Producción. 3-1

Mantenimiento 2-4

Empaque. 2-4