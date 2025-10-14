Banco Popular
Close Menu
Deporte

Cibao Mix indetenibles en softbol Cementos Cibao

No hay comentarios3 Mins Read
IMG 20251014 WA0023

 Santiago, R.D.-El combinado de Cibao Mix, extendió su racha de victorias de manera consecutivas a tres, al disponer dos veces de Empaques, en la edición número 26 del torneo de softbol para empleados de la empresa Cementos Cibao.     

A primera hora hora Cibao Mix se impuso con pizarra de 7 carreras a 4 a Empaque, el triunfo fue para Osmeiris Espinal y la derrota para Oscar Jorge.            

La ofensiva ganadora la encabezó: Moisés García con cuadrangular y sencillo, Albert Morel conectó uno de cuatro esquina.   

En la causa perdida: Alexander Peña y Joel Morales dos sencillos cada uno.     

En el  segundo encuentro  Cibao Mix volvió a ganar por ko de 8 carreras a 1 sobre Empaque, se acreditó el triunfo  Moisés García y el revés fue para José Morales.      

Por los  ganadores se destacaron: Deuri Betances con  cuadrangular y  doble, José Beato un jonrón, Jorge Matos un doble e Isaul Brito dos sencillos.            

Por  los derrotados: Yordi Genao un cuadrangular,  Joel García doble y sencillo.          

Mientras que en hora de la tarde hubo división de honores entre los equipos Mantenimiento y Producción.    

En el primer encuentro  Mantenimiento derrotó  10 carreras a 9 a Producción, la victoria fue para Carlos García y la derrota fue para  Dioli Vásquez.    

Por Mantenimiento se distinguieron: Willy Estrella con trío de cuadrangulares,Joel Tolentino dos dobles, Felix Ullola doble y dos sencillos,  Diomedes Rodríguez dos sencillos.           

En la causa perdida: Félix Morales dos cuadrangulares, Elisaul Azcona y Noel Diaz un jonron, Warli Flete doble y sencillo.  

En el segundo enfrentamiento de la tarde, Producción se desquitó y venció 10 a 9 a Mantenimiento, ganó en rol de relevo Ruddi Castillo y perdió Michael Santana.    

Lisandro Cabrera  encabezó la artillería ganadora con cuadrangular y sencillo, Manuel Beato doble y dos sencillos, Elisaul Azcona dos sencillos.

En la derrota: Willy Estrella siguió quemando la Liga al conectar tres cuadrangulares, Michael Santana jonron, dos dobles y un incogible, Felix Ullola cuadrangular y sencillo, Diomedes Rodríguez dos por terreno de nadie.

Standing 

Cibao Mix.        3-1

Producción.      3-1  

Mantenimiento 2-4

Empaque.          2-4

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply