Cibao Mix indetenibles en softbol Cementos Cibao

Santiago, R.D.-El combinado de Cibao Mix, extendió su racha de victorias de manera consecutivas a tres, al disponer dos veces de Empaques, en la edición número 26 del torneo de softbol para empleados de la empresa Cementos Cibao.
A primera hora hora Cibao Mix se impuso con pizarra de 7 carreras a 4 a Empaque, el triunfo fue para Osmeiris Espinal y la derrota para Oscar Jorge.
La ofensiva ganadora la encabezó: Moisés García con cuadrangular y sencillo, Albert Morel conectó uno de cuatro esquina.
En la causa perdida: Alexander Peña y Joel Morales dos sencillos cada uno.
En el segundo encuentro Cibao Mix volvió a ganar por ko de 8 carreras a 1 sobre Empaque, se acreditó el triunfo Moisés García y el revés fue para José Morales.
Por los ganadores se destacaron: Deuri Betances con cuadrangular y doble, José Beato un jonrón, Jorge Matos un doble e Isaul Brito dos sencillos.
Por los derrotados: Yordi Genao un cuadrangular, Joel García doble y sencillo.
Mientras que en hora de la tarde hubo división de honores entre los equipos Mantenimiento y Producción.
En el primer encuentro Mantenimiento derrotó 10 carreras a 9 a Producción, la victoria fue para Carlos García y la derrota fue para Dioli Vásquez.
Por Mantenimiento se distinguieron: Willy Estrella con trío de cuadrangulares,Joel Tolentino dos dobles, Felix Ullola doble y dos sencillos, Diomedes Rodríguez dos sencillos.
En la causa perdida: Félix Morales dos cuadrangulares, Elisaul Azcona y Noel Diaz un jonron, Warli Flete doble y sencillo.
En el segundo enfrentamiento de la tarde, Producción se desquitó y venció 10 a 9 a Mantenimiento, ganó en rol de relevo Ruddi Castillo y perdió Michael Santana.
Lisandro Cabrera encabezó la artillería ganadora con cuadrangular y sencillo, Manuel Beato doble y dos sencillos, Elisaul Azcona dos sencillos.
En la derrota: Willy Estrella siguió quemando la Liga al conectar tres cuadrangulares, Michael Santana jonron, dos dobles y un incogible, Felix Ullola cuadrangular y sencillo, Diomedes Rodríguez dos por terreno de nadie.
Standing
Cibao Mix. 3-1
Producción. 3-1
Mantenimiento 2-4
Empaque. 2-4