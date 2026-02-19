Cibao FC y Moca FC cierran jornada 7 de la Liguilla en la LDF

Tuto Tavárez



SANTIAGO.-El “Clásico Cibaeño” entre Cibao FC y Moca FC cerrará la jornada 7 de la Liguilla, cuando ambos se enfrenten el domingo a las 6:00 de la tarde, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.



El onceno naranja está dominando la Liguilla y se encamina a las semifinales, mientras que los mocanos ocupan el cuarto puesto clasificatorio.



Cibao FC totaliza 11 puntos en la cima de las posiciones, producto de 3 ganados, 2 empates y una derrota.



Mientras que Moca FC tiene récord similar a Salcedo FC, ambos con 8 unidades, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas.



Los campeones defensores tienen 9 goles anotados, mientras su portería defendida por Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías y Elián Beras ha permitido 6, para un saldo positivo de más 3.



Los de la Ciudad del Viaducto han anotado 5 goles y su portería ha sido vulnerada en igual cantidad de veces.



El máximo goleador del Cibao FC sigue siendo Ángel Pérez con 8, pero el goleador Rivaldo Correa se ha acercado con 7, marcando en los últimos tres partidos por la tropa de Junior Scheldeul.



El prometedor jugador Edwarlyn Reyes tiene 6 goles por el Cibao FC, Julio César Murillo y Carlos “Caballo” Ventura, quien se fue a jugar a Bolivia, tienen 3 goles, Wilman Modesta, Walter Acuña, Javier Roces, Julián Gómez y Leonardo Villalba, con 2.



Tienen un gol aportado en la causa naranja, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Gonzalo Alarcón, Elián López y Omar De la Cruz.



El mejor goleador mocano es el argentino Gustavo Ascona quien tiene 12, Yohan Parra con 4 y con uno José Junior Francisco, Gilberto Jiménez, Johnny Parima, Oliver Durán, Robertino Canavesio y7 Sergio Ventura. La suma de los goles incluye las etapas regulares y la Liguilla.



La jornada 7 de la Liguilla comenzará el sábado con dos enfrentamientos, ambos comenzando a las 3:30 de la tarde.



Salcedo FC, que lucha la cuarta posición clasificatoria enfrentará a lo colitas de la Universidad O&M en el estadio Domingo Polonia, de la provincia Hermanas Mirabal.



En el otro encuentro sabatino el Club Atlético Pantoja será anfitrión de los Delfines del Este, en el estadio Panamericano.



