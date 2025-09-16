Cibao FC reafirma su supremacía como el mejor club del Caribe

Tuto Tavárez

SANTIAGO, RD.– El Cibao FC volvió a consolidar su posición de privilegio al mantenerse como el club número uno del Caribe en el más reciente Ranking de Clubes publicado por la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf).

El conjunto dominicano suma 1,068 puntos, cifra que lo sitúa en la cima de la zona caribeña y que confirma su consistencia en torneos internacionales, especialmente en la Caribbean Cup.

En la segunda posición aparece Mount Pleasant FA, conjunto jamaiquino que alcanzó 1,065 puntos tras subir ocho puestos en la clasificación general, convirtiéndose en el principal perseguidor del equipo dominicano.

El Cibao FC, dirigido por Junior Scheldeur, no solo lidera el ranking caribeño, sino que además está dominando el Grupo B de la Caribbean Cup, donde ha mostrado solidez tanto en defensa como en ataque.

El equipo cuenta con referentes de experiencia como el portero y capitán Miguel Lloyd, acompañado de figuras claves como Jean Carlos López, Javier Roces, Ernesto “Che” Trinidad, Edwarlyn Reyes y Césarín Ortiz.

También forman parte del plantel jugadores como Wilman Modesta, Ángel Pérez, Carlos “Caballo” Ventura, Edwin Frías, Elián Ortiz, Enzo Guzmán y Abraham Mejía, entre otros que aportan talento y profundidad al once naranja.

La nómina incluye igualmente a Josué Núñez, Miguel Muñoz, Gabriel Peguero, Julián Gómez, Rivaldo Correa, Kleimar Mosquera, Julio César Murillo, Gonzalo Alarcón y Walter Acuña, todos comprometidos con mantener al club en lo más alto.

El principal artífice del proyecto ha sido el ingeniero Manuel Estrella, presidente del club, quien ha impulsado un modelo de gestión deportiva y administrativa que posiciona al Cibao FC como referente del fútbol caribeño.

En el ámbito internacional, Concacaf destacó el ascenso de equipos como Seattle Sounders FC, campeones de la Leagues Cup 2025, quienes con 1,213 puntos escalaron doce posiciones hasta colocarse en el noveno lugar del ranking general.

En Centroamérica, el CD Olimpia de Honduras encabeza la región con 1,151 puntos, seguido de LD Alajuelense (1,147) y CS Herediano (1,142), confirmando el dinamismo de la tabla de posiciones en esa subregión.

El ranking también resaltó la sorpresa que dio Plaza Amador de Panamá, al derrotar 2-1 al invicto LD Alajuelense, rompiendo una racha histórica de triunfos en la Copa Centroamericana.

En lo más alto del continente, Cruz Azul de México mantiene el liderato general con 1,265 puntos, seguido por Club América, Inter Miami CF, Deportivo Toluca y Columbus Crew, completando un Top 5 de gran competitividad.

Para Cibao FC, mantenerse en la cima del Caribe es una muestra de su evolución constante, reflejo del trabajo institucional y deportivo que le ha permitido convertirse en el club más sólido y consistente de la región.