Cibao FC firma una remontada épica con dos goles en dos minutos

Bartolo García

Santiago, RD.– En una noche cargada de emoción en el estadio de la Madre y Maestra, Cibao FC protagonizó una remontada memorable al vencer 2-1 a Atlántico FC, en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026).

El duelo, dedicado a la memoria de José Rafael Abinader, tuvo un inicio complicado para los locales, que jugaron con un hombre menos desde el minuto 19 tras la expulsión de Wilman Modesta. Sin embargo, el conjunto naranja sacó fuerzas en la segunda parte para revertir el marcador con goles de Edwarlyn Reyes y Jean Carlos López.

Atlántico se adelantó temprano gracias a un penal bien ejecutado por el debutante Leo Becerra, quien transformó la falta cometida por Modesta. La protesta airada del defensor le costó la segunda tarjeta amarilla, dejando a Cibao con diez jugadores en gran parte del compromiso.

El equipo visitante se fue al descanso con la ventaja mínima, después de que su arquero Diego López protagonizara una espectacular atajada en el minuto 44, impidiendo lo que pudo ser el empate.

Para el segundo tiempo, el técnico Junior Scheldeur movió el banquillo con cuatro cambios decisivos: Reyes, López, Leonardo Villalba y Carlos “Caballo” Ventura ingresaron para refrescar el ataque y aportar intensidad en la recuperación.

El empate llegó en el minuto 65 tras un pase largo de Gonzalo Alarcón que encontró la cabeza de Edwarlyn Reyes, quien se estrenó en el marcador con un remate preciso que desató la euforia en las gradas.

Solo dos minutos más tarde, al 67, el protagonismo fue para Jean Carlos López, quien tomó un balón al borde del área y lo envió con potencia al ángulo, dejando sin opciones al portero visitante y completando la remontada.

Con el 2-1, el campeón defensor controló el ritmo del partido, apoyándose en la experiencia del capitán Miguel Lloyd, que protegió el arco con seguridad en los momentos de mayor presión.

Atlántico intentó reaccionar, pero sus aproximaciones carecieron de claridad. El técnico Elvis Aliaga mantuvo al mismo once inicial durante gran parte del partido, lo que contrastó con la estrategia de refresco del Cibao FC.

El equipo visitante alineó a jugadores como Claudio Muñoz, Julián Busto, Welkin Luis, Darly Batista, Adrián Salcedo y Mathews Tejeda, pero no lograron contener la arremetida naranja en la segunda mitad.

Con esta victoria, Cibao FC suma 9 puntos en cuatro fechas, colocándose momentáneamente en la cima de la tabla, mientras que Atlántico se queda con apenas un empate en sus cuatro presentaciones.

El partido también sirvió para demostrar la fortaleza mental del Cibao FC, que a pesar de jugar en inferioridad numérica, mostró disciplina, carácter y contundencia en los momentos decisivos.

Ahora, el equipo santiaguero se prepara para un reto internacional: viajará a Barbados el martes para enfrentar al Wales FC en el BFA Technical Centre, en la fase de grupos de la Copa del Caribe Concacaf 2025.

La afición celebró con júbilo la victoria, consciente de que su equipo supo transformar la adversidad en inspiración. Cibao FC volvió a confirmar por qué es el vigente campeón y un serio candidato a revalidar su título.