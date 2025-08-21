Cibao FC debuta con autoridad en la Copa del Caribe 2025

Bartolo García

El inicio de la Copa del Caribe Concacaf 2025 dejó buenas noticias para el fútbol dominicano. El Cibao FC se estrenó con una victoria 2-0 ante Cavalier FC de Jamaica, en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros.

El encuentro, disputado el martes, marcó el arranque del Grupo B del certamen y significó la revancha de la final del año pasado, en la que el conjunto caribeño había caído ante el mismo rival.

Desde el inicio, el equipo dominicano mostró determinación y control de la pelota, buscando romper el cerco defensivo de los jamaicanos. El ímpetu fue recompensado con el primer gol a los 20 minutos de juego.

La jugada nació en los pies de Ernesto Trinidad, quien desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso al área. Allí apareció Omar De La Cruz, que definió con categoría para abrir el marcador y darle confianza a los locales.

El gol tempranero desató la euforia en las gradas, donde la fanaticada naranja acompañó con entusiasmo cada avance ofensivo. El tanto también obligó a Cavalier a adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

Sin embargo, el portero Miguel Lloyd, referente histórico del club, estuvo impecable en sus intervenciones. Con dos atajadas determinantes, aseguró la portería en cero y dio seguridad a toda la defensa.

La segunda anotación llegó en el minuto 73, cuando Carlos Ventura recibió un balón en el área y con un remate cruzado venció al guardameta rival. Ese tanto sentenció el duelo y selló el triunfo de los cibaeños.

Con la ventaja, el conjunto dominicano manejó el cierre del partido con serenidad, manteniendo la posesión y evitando sobresaltos frente a un Cavalier que nunca encontró claridad ofensiva.

Para Cibao FC, la victoria tiene un valor especial, pues significó sumar sus primeros tres puntos en el torneo y, al mismo tiempo, tomarse revancha contra el campeón defensor.

El próximo compromiso del club será el martes entrante, cuando viaje a enfrentar al Weymouth Wales FC, en un partido clave para afianzarse en el liderato del grupo.

Por su parte, Cavalier FC buscará recuperarse en su duelo ante Juventus des Cayes el jueves, en condición de local, con la obligación de sumar para no complicar sus aspiraciones.

La Concacaf destacó el desempeño de Cibao FC en esta primera jornada, subrayando la importancia de su triunfo en un certamen que reúne a los mejores clubes de la región.

El equipo dominicano, que ha trabajado en fortalecer su plantel con talento local e internacional, ratifica con este debut que está dispuesto a ser protagonista en la edición 2025 de la Copa del Caribe.

