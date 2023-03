Chip sexual o de la juventud: beneficios más allá de aumentar la libido

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Se conoce como el chip o pellet sexual, de la juventud o de la felicidad. Lo primero porque es un tratamiento que se basa en la implantación de unos diminutos gránulos bajo la piel que liberan hormonas. Y segundo porque quienes lo llevan mejoran el apetito sexual, la vitalidad (y varias afecciones más) y, en cierto modo, rejuvenecen.

“Tanto en hombres como en mujeres, después de los 30 o 35 años, el órgano, bien sea el ovario o el testículo, empieza a bajar la producción”, explica César Montiel, doctor especializado en ginecología y obstetricia y medicina del deporte de Neolife. Esta terapia busca equilibrar y reponer las hormonas (testosterona y estrógenos) que el paciente ya no produce con el fin de mejorar los síntomas que esta carencia suele manifestar: disminución o falta de apetito sexual, de vitalidad, de energía, de memoria y concentración, del músculo esquelético y un aumento de la masa grasa.

La doctora Haydee Camacho, experta en terapia hormonal bioidéntica, comenta que, además de una disminución de la libido, el déficit de hormonas se puede manifestarse en dormir poco o con interrupciones, levantarse cansado hasta el punto de necesitar varios cafés u otras bebidas estimulantes al día, sentirse embotados, irritabilidad, desánimo por la tarde, caída de pelo, uñas quebradizas o sequedad de la piel y la vagina.

En el ámbito médico, el pellet o chip sexual supone una alternativa a las pastillas, geles y parches de lo que se conoce como terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. En el último término se encuentra la diferencia: como indica la palabra, se trata de hormonas naturales, provenientes de plantas, que son biológica y químicamente idénticas a las que producimos nosotros. “La terapia de reemplazo hormonal de manera sintética se demonizó mucho en su momento. Las bioidénticas son más seguras porque son naturales”, señala Montiel.

En la misma línea se expresa la doctora Camacho: “No he visto ninguna alergia ni intolerancia que sí ocurren con otros tratamientos derivados del bovino, con las pastillas sintéticas de origen animal. Las bioidénticas son de origen vegetal y la molécula es igual a la del propio organismo. Los tratamientos con hormonas tienen mala fama porque se hizo un estudio hace muchos años que no estaba bien delimitado, fue un estudio grande, pero no bueno”.

“Es todo muy flexible y personalizado”, enfatiza Montiel. Y añade: “Es más, si no tenemos ningún riesgo de cáncer, se está hablando, según estudios, que tiene un efecto protector en cáncer de próstata y cáncer de mama. Está ya más que corroborado que protege a nivel de la hiperplasia prostática y la futura aparición de cáncer”.

¿Cómo y dónde se implanta el chip de la juventud?

Estos gránulos o cápsulas, que contienen una macroconcentración de hormona y son de un tamaño aproximado al de un grano de arroz, liberan la hormona escogida de manera sostenida, lineal, de forma similar a como trabajan el ovario y el testículo, detallan los expertos. Teniendo en cuenta los datos de los niveles hormonales, la sintomatología y otros factores, como el peso y la altura de la persona, deciden cuánta cantidad y qué tipo de hormonas conforman el pellet, cuya elaboración se encarga a un laboratorio o farmacia.

Una vez implantado, el suministro de hormona dura entre 3,5 y 5 meses. En ese tiempo, se disuelve y se reabsorbe, y para continuar con el tratamiento debe implantarse uno nuevo. El pellet se implanta de forma subcutánea en una zona donde haya grasa. Es un procedimiento de microcirugía en la que “se realiza una incisión de 0,4 milímetros, y dura menos de 10 minutos”, explica Montiel.

El especialista suele colocarlo en el glúteo (de forma alternativa en el izquierdo y el derecho) y la doctora Camacho en la línea del biquini. “Si la persona tiene buena capacidad de cicatrización, yo me he encontrado glúteos que no sé dónde se los he puesto, porque no se ve la marca”. A los hombres se les implantan más pellets que a las mujeres porque normalmente requieren de dosis más elevadas de hormonas. “Por ejemplo, una mujer puede llevar 100 mililitros y un hombre 1.400 mililitros”, especifica Montiel.

El especialista aclara que no debería doler una vez implantado, y que es necesario seguir unas pautas, como no hacer ejercicio físico en el que intervenga el glúteo durante los 5 o 7 días posteriores, porque “si el pellet se mueve, puede pasar que la persona lo rechace”.

Beneficios la terapia hormonal bioidéntica con chip

Según la experiencia de Montiel, con estos chips de testosterona aumenta la libido y, como consecuencia de ello, también mejora la erección. Y no existe ninguna contraindicación por tomar pastillas con sildenafilo u otros principios activos vasodilatadores orientados a la disfunción eréctil al mismo tiempo que se utilizan estos chips.

El tratamiento con pellets dentro de la terapia de reemplazo hormonal biodéntica “estimula la energía corporal, te da más vitalidad, ayuda a controlar el peso, porque te ayuda redistribuir lo que es la grasa corporal, puede mejorar sueño, memoria y concentración, elimina síntomas de menopausia, aumenta la masa muscular, combate la osteoporosis y otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y mejora el metabolismo de los lípidos”, enumera como beneficios el doctor Montiel.

Camacho recalca que este “no es un tratamiento ni para perder peso ni para tratar la migraña, ni para hacerse más fuerte. Sin embargo, de forma indirecta, pueden conseguir esos beneficios”. En mujeres con la menopausia, según la experiencia de esta especialista, “a los 15 días, empiezan a disminuir los sofocos y los sudores nocturnos y al cabo de dos meses ya desaparecen”.

¿En qué personas está indicado el chip sexual y en cuáles no?

El tratamiento está indicado en personas con déficit de testosterona y/o estrógenos, es decir, con menopausia y andropausia, pero también recurren a ella “pacientes transexuales, sobre todo los que se les ha practicado una cirugía de reafirmación de sexo, y deportistas de alto rendimiento que han abusado de ciertos suplementos”, comenta la doctora Camacho. Por el contrario, “no está indicado en personas con cáncer ni en embarazadas, y tampoco lo ponemos en hombres con algún tipo de patología prostática”, puntualiza Montiel.

Tampoco todas las personas que quieren pueden beneficiarse de esta terapia. Antes de iniciarla, deben realizarse varias pruebas médicas, analítica de control, cuestionarios y entrevistas, y con toda la información los especialistas deciden si cumplen determinados criterios y son aptos para recibir el tratamiento o no. Con estos exámenes “descarto cualquier patología que me pudiera dar algún indicio de tumores o cáncer o receptores hormonales positivos”, especifica el experto.

Camacho defiende el uso de los tratamientos con hormonas: “Los anticonceptivos tienen hormonas, los tratamientos que damos a los pacientes cuando tienen atrofia testicular o alguna patología son hormonas, entonces decir que las hormonas producen cáncer es incorrecto, porque no producen cáncer, porque las tenemos nosotros. Lo que sí puede producir, y esto se lo digo a todos los pacientes, es si tú tienes una lesión, unas células cancerígenas, esto puede aumentar su tamaño y puede desarrollarlo más rápidamente. Por eso es importante hacer a todos los pacientes diferentes pruebas y una analítica supercompleta. Sus resultados y la historia clínica nos hacen descartar que la persona pueda tener algo. Nos ayudan a delimitar al paciente y ver si es un candidato para el tratamiento o no”.

Sobre la implantación del chip en personas transexuales, la experta detalla que, con la operación que elimina los testículos (orquiectomía), pierden una gran cantidad de producción de testosterona y, a la vez, como quieren mantener las características femeninas, utilizan dosis exageradas de estrógenos, por lo que necesitan un equilibrio. En su opinión, estas personas están “completamente abandonadas” porque “usan lo que les recomienda la amiga, se lo compran por internet, porque alguien les ha comentado que les ha ido bien”.

En el caso de los deportistas que han abusado de andrógenos, oxandrolona o esteroides, que potencian la energía y tonifican la musculatura, la experta precisa que el problema sobreviene cuando dejan de tomar estas sustancias y presentan un déficit de testosterona. Porque según Camacho estos suplementos producen atrofia en los testículos y debido a esto, e independientemente de la edad, ya no la producen ellos mismos. “La experiencia que tengo con estos pacientes es que ya vienen referidos de los endocrinólogos con tratamiento de testosterona aplicada de manera intramuscular. El pellet para ellos es un tratamiento que les da una producción sutil, constante y muy lineal de testosterona y, además, les resulta más cómodo porque evitan los pinchazos”, comenta la doctora.

Ambos expertos en terapia hormonal de reemplazo bioidéntica con pellets resaltan la importancia de la mente en lo que a apetito sexual se refiere. “Si a una persona le gusta su pareja, tienen confianza, estabilidad, confort en la relación sexual, a la vez que tranquilidad en el trabajo y en su entorno y no existe ese deseo sexual, entonces podemos pensar que se debe a algo orgánico”, puntualiza Camacho, quien analiza las circunstancias personales de cada candidato para saber si esta terapia le puede ayudar.