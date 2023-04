China, dispuesta a desarrollar con Rusia relaciones de cooperación estratégica integral en una nueva época

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Pekín destaca que la cooperación entre ambos países no se dirige contra terceras partes

La cooperación entre Rusia y China se basa en los principios de no alineación y no confrontación y no está dirigida contra terceros, señaló este lunes el vocero de la Cancillería china, Wang Wenbin, comentando la visita del ministro de Defensa del país asiático, Li Shangfu, a Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, en Moscú, el 16 de abril de 2023.RIA Novosti / Pável Bednyakov

“Quisiera subrayar que la cooperación bilateral entre Rusia y China siempre se ha basado en los principios de no alineación a bloques, no confrontación y no direccionalidad contra terceros. Los países están desarrollando un nuevo tipo de relaciones entre las grandes potencias, basado en respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa”, afirmó Wang.

El portavoz también subrayó que Pekín está dispuesto a cooperar con Moscú para poner en práctica el consenso alcanzado por los líderes ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping respectivamente, y desarrollar las relaciones de asociación y cooperación estratégica integral en una nueva época.