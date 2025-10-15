Cervecería Nacional Dominicana impulsa crecimiento récord con más de RD$17 mil millones en inversiones

Bartolo García

Santo Domingo.– La Cervecería Nacional Dominicana (CND) reafirmó su confianza en la República Dominicana con una inversión acumulada de más de RD$17,640 millones desde 2021, como parte de su plan estratégico 2021–2026. El presidente de la compañía, Fabián Suárez, destacó que estas inversiones reflejan el compromiso del grupo AB InBev con el desarrollo del país y su reconocimiento al talento dominicano.

“Esa confianza global es un reconocimiento a la estabilidad del país y a sus condiciones para invertir. Pero más allá de eso, la principal razón por la que en AB InBev seguimos apostando por la República Dominicana es el talento de su gente”, expresó Suárez durante la inauguración del nuevo Hub de Transformación Logística de la empresa, encabezada por el presidente Luis Abinader.

El ejecutivo explicó que el plan de inversión, valorado en RD$17,640 millones, contempla la expansión de la capacidad productiva, la modernización de sus procesos logísticos, la sostenibilidad ambiental y la innovación en su red de distribución. Hasta la fecha, ya se han ejecutado RD$17,029 millones, consolidando a la CND como uno de los principales motores industriales del país.

El nuevo centro logístico, ubicado en la Circunvalación de Santo Domingo, representa una inversión de más de RD$2,900 millones y ocupa una superficie de 145,000 metros cuadrados, equipada con tecnología de última generación para optimizar la eficiencia operativa y la gestión de inventarios.

Según detalló Suárez, la instalación cuenta con capacidad para almacenar más de 115 millones de cervezas, equivalente a 25 días de la demanda nacional, y generará más de 500 empleos directos e indirectos, fortaleciendo la cadena de suministro y la distribución a nivel nacional.

El presidente de la CND subrayó que este proyecto forma parte de la visión de largo plazo de la compañía, orientada a impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo humano. “Estamos convencidos de que invertir en la República Dominicana es invertir en el futuro del Caribe”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, destacó que la inauguración del Hub de Transformación Logística es un símbolo de la confianza empresarial en la economía dominicana y un reflejo de la estabilidad que ha caracterizado la gestión del presidente Luis Abinader.

Bisonó resaltó los avances de la Cervecería Nacional Dominicana en materia de sostenibilidad, destacando que la empresa opera con energía 100 % renovable, produce sus propias botellas de vidrio y mantiene una cadena de valor completamente integrada en el país, fortaleciendo el tejido industrial dominicano.

El titular del MICM recordó que la inversión extranjera directa en la República Dominicana alcanzó en 2024 un total de US$4,523 millones, una cifra récord que podría superar los US$5,000 millones este año, según las proyecciones oficiales. “La confianza de empresas como Cervecería Nacional Dominicana es una muestra de que el país sigue siendo el destino ideal para la inversión responsable”, afirmó.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales, entre ellas los ministros de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; Obras Públicas, Eduardo Estrella; Trabajo, Eddy Olivares; y el ministro sin cartera, Deligne Ascención.

También asistieron los senadores Antonio Taveras (Santo Domingo), Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), Pedro Catrain (Samaná), Rafael Duluc (La Altagracia), Aneudy Ortiz (San José de Ocoa) y Daniel Rivera (Santiago), quienes resaltaron el impacto de la inversión privada en la generación de empleo y desarrollo regional.

Entre los invitados del sector empresarial estuvieron el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, y la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro, quienes coincidieron en que el nuevo hub consolida a la República Dominicana como líder logístico y productivo en el Caribe.

Asimismo, participaron el vicepresidente ejecutivo de la CND, los alcaldes Ulises Rodríguez, de Santiago de los Caballeros, y Junior Santos, de Los Alcarrizos, además del director de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara, y representantes de instituciones públicas y privadas aliadas al desarrollo industrial del país.

Con este nuevo proyecto, la Cervecería Nacional Dominicana reafirma su compromiso con el progreso económico, la innovación y la creación de empleos sostenibles. “Nuestro compromiso con el país no es solo producir cerveza, sino generar desarrollo, oportunidades y orgullo dominicano”, concluyó Suárez.

