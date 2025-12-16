Centro de Estudios de Género de INTEC pone en circulación libro que recoge sus 35 años de historia

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebró la puesta en circulación del libro “Memorias: 35 años: Mucho más allá de lo académico. Resumen de memorias del Centro de Estudios de Género (CEG)”, una obra que documenta más de tres décadas de pensamiento crítico, activismo académico y aportes al país desde la perspectiva de género.

Durante la actividad también se presentó el séptimo volumen de la serie Miradas Desencadenantes, libro de trece artículos que, desde el enfoque de género, exploran y analizan la realidades, procesos y caminos posibles asociados a la Justicia Climática y Justicia Reproductiva, temas centrales de la XIII Conferencia de Estudios de Género.

La actividad fue encabezada por Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, quien expresó que celebrar más de 35 años del CEG no consiste solo en mirar atrás, sino en reconocer un legado profundamente transformador. “Celebrar más de 35 años de existencia no es solo conmemorar una trayectoria institucional, sino reconocer un legado de compromiso sostenido con la equidad, la justicia social y la transformación de nuestras sociedades”, destacó.

La decana destacó, además, que estas publicaciones “reafirman el papel esencial del conocimiento como instrumento de cambio social”, y agregó que investigar, escribir y dialogar desde una perspectiva de género “no es un ejercicio meramente académico, es un acto político, ético y profundamente humano”.

Desiree Del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC, conmemoró los 37 años del Centro y su impacto en el Caribe, pero recordó que todavía se enfrentan retos importantes. “Diciembre, con su atmósfera de cierre y de renovación, es un tiempo para reconocer que, aunque hemos avanzado, las desigualdades de género siguen siendo una realidad que afecta a miles, a millones de personas en nuestra sociedad y en el mundo”. Como parte del encuentro, estuvo presente Rosario Arostegui, vicerrectora de Investigación y Vinculación del INTEC.

Un recorrido por 35 años de historia feminista

La presentación del libro de memorias estuvo a cargo de Lourdes Contreras, docente, excoordinadora del Centro de Estudios de Género y figura clave en su nacimiento. Contreras describió la obra como un recorrido por momentos esenciales, decisiones valientes y acciones que marcaron la presencia del feminismo académico en el país.

Enfatizó que estas memorias muestran cómo el CEG ha incidido en políticas públicas, procesos legislativos, investigación, formación especializada y en un fuerte vínculo con organizaciones feministas y sociales.

“Lean el mensaje que estas memorias presentan, porque ahí está la clave de las decisiones de trascendencia en relación con el para qué de un espacio académico con sentido más allá de lo estrictamente institucional”, dijo.

Durante la actividad, varias figuras históricas del Centro de Estudios de Género compartieron reflexiones emotivas sobre la evolución del proyecto, entre ellas la profesora Ana Francisca Selman, quien envió un mensaje especial desde la distancia, y la profesora Ginny Taulé, primera coordinadora del Centro, reconocida por sembrar las bases del pensamiento feminista en INTEC.

“Lo importante del Centro de Género no es haberlo creado, es que hoy, cercano a sus 40 años, ha permanecido. Eso es lo valioso”, expresó Taulé. Formaron parte del encuentro Didiana Belliard y Mariela Jáquez, quienes colaboraron durante 20 años en CEG-INTEC.

La actividad concluyó con la presentación de un audiovisual que recoge hitos, fotografías y momentos emblemáticos de los 35 años del CEG, seguido de un brindis en honor a las personas que han contribuido a construir esta historia.

Memorias: 35 años: Mucho más allá de lo académico es un compendio que resume cronológicamente los principales aportes del Centro de Estudios de Género del INTEC en investigación, docencia, vinculación social y acción política desde su creación. La obra fue compilada por el equipo actual del CEG y recoge testimonios, documentos históricos y reflexiones clave sobre su impacto en la sociedad dominicana.

Séptimo volumen de Miradas Desencadenantes

La presentación del séptimo volumen de Miradas Desencadenantes estuvo a cargo de Esther Hernández Medina, economista y magíster en Género y Desarrollo, egresada de ambas carreras del INTEC; además es doctora en Sociología y una de las autoras del libro. Hernández ofreció un detallado recorrido por los 13 capítulos que conforman la obra, los cuales abordan temas como derechos humanos, violencia de género, educación, masculinidades, cambio climático, políticas públicas y movimiento feminista.

“Esta serie constituye un antes y un después en la historia del feminismo académico dominicano. Es una publicación pionera que reúne voces plurales, críticas y profundamente comprometidas con la igualdad”, expresó, y subrayó que este volumen “nos regala más pistas para ayudarnos a construir la sociedad inclusiva que queremos”.