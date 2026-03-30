Centro Cultural Taíno Casa del Cordón recibe a miembros de Acroarte

Santo Domingo, D.N. – El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, recibió en sus instalaciones a una delegación de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en una visita guiada que puso en valor la riqueza histórica, arqueológica y artística que resguarda el recinto.

El encuentro contó con una representación significativa del liderazgo de Acroarte, encabezada por su presidenta, señora Marivell Contreras, junto a expresidentes de la institución, como los señores Joseph Cáceres, Carlos T. Martínez y Emelyn Baldera. También participaron los señores Glenys Abreu, secretaria de Educación y Cultura, y Víctor Vidal, asesor de la institución.

Por parte del Grupo Popular, fungieron como anfitriones los señores Esteban Martínez Murga, vicepresidente del Área de Comunicación y Reputación Corporativas; Carmen Rita Cordero, directora del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón; y José Enrique Delmonte, asesor cultural del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

El encuentro propició un espacio de intercambio entre los miembros de la asociación y el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que permitió poner en valor la importancia del patrimonio cultural y reforzar el papel del centro como un espacio dedicado a la preservación y difusión del legado histórico dominicano.

Un recorrido por el patrimonio cultural

Durante la visita, la delegación recorrió la histórica Casa del Cordón, construida en 1503 y reconocida como una de las primeras viviendas de piedra y de dos niveles erigida en el Nuevo Mundo. Su relevancia arquitectónica la convierte en uno de los testimonios más emblemáticos del legado colonial de Santo Domingo.

A continuación, los asistentes pudieron apreciar la exposición permanente compuesta por más de 350 piezas arqueológicas prehispánicas, cedidas por la Fundación García Arévalo. Esta colección permite adentrarse en aspectos esenciales de la vida cotidiana, las creencias y las manifestaciones artísticas de los primeros habitantes de la isla.

Además, los visitantes conocieron la exposición temporal “El Prado en el centro”, parte de la iniciativa “El Prado en nosotros”, desarrollada en conjunto por la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo Nacional del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado. La muestra presenta reproducciones de obras destacadas del Museo del Prado, ofreciendo una experiencia visual y educativa.

Asimismo, los representantes de Acroarte tomaron nota del calendario de conversatorios que el centro desarrolla periódicamente y también de sus esfuerzos en cuanto a comunicación digital, a través de su web www.casadelcordón.com y sus redes sociales (@CasadelCordon en Instagram y en Youtube).

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón abre al público de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.