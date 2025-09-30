Cementos Cibao celebra inauguración de su XXVI Torneo de Softbol Don Huáscar Rodríguez

Bartolo García

La empresa Cementos Cibao dejó formalmente inaugurado su vigésimo sexto torneo de softbol Don Huáscar Rodríguez, un evento dedicado a fomentar la recreación, el deporte y el trabajo en equipo entre sus empleados.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el estadio de softbol de la empresa, escenario que reunió a colaboradores, directivos e invitados especiales en un ambiente de entusiasmo.

En esta edición participan los equipos Producción, Empaque, Cibao Mix y Mantenimiento, quienes desfilaron alrededor del infield como muestra de confraternidad y espíritu deportivo.

El acto inaugural comenzó con la invocación a cargo de Hilario Vásquez, seguida por la entonación solemne del Himno Nacional Dominicano, que marcó el inicio oficial de la jornada.

Posteriormente, la Licenciada Carolina Hernández, gerente de Imagen, pronunció las palabras centrales del acto. En su discurso, resaltó el apoyo constante que la empresa, bajo la dirección de su presidenta Cruz Amalia Rodríguez, ha brindado al deporte y al sano esparcimiento de sus empleados.

Hernández destacó que esta edición del torneo coincide con el XXVI aniversario de la Fundación Don Huáscar Rodríguez, lo que le otorga un valor simbólico y de celebración adicional.

La gerente estuvo acompañada de la Licenciada Sandra Sandoval, gerente de Recursos Humanos, junto a Christian Pérez, Germán Anaya y Rafael Fernández, quienes presentaron la Copa Cementos Cibao, trofeo que se disputará durante el campeonato.

Como parte de la ceremonia, las madrinas de los equipos entregaron obsequios a los invitados especiales, reforzando el espíritu de cortesía y unión que caracteriza a esta actividad deportiva.

El juramento deportivo estuvo a cargo del atleta Diomedes Rodríguez, quien exhortó a los jugadores a competir con respeto, entrega y deportividad.

El lanzamiento de honor fue realizado por Germán Anaya, mientras que Christian Pérez fungió como bateador y Rafael Fernández actuó como receptor, dando inicio simbólico a la competencia.

En la primera jornada, el equipo de Empaque se impuso en dos ocasiones a Mantenimiento, con marcadores de 11-7 y 14-3, mostrando una ofensiva sólida desde el inicio del torneo.

Las victorias correspondieron a los lanzadores Óscar Jorge y Joel Morales, mientras que las derrotas recayeron en Carlos García y José Fernández, del conjunto de Mantenimiento.

El torneo promete varias semanas de intensa acción deportiva, donde cada encuentro será una oportunidad para reforzar los lazos de compañerismo entre los empleados y resaltar los valores de disciplina, respeto y unión.

Con esta iniciativa, Cementos Cibao reafirma su compromiso con el bienestar integral de sus colaboradores, demostrando que el deporte es también una vía para fortalecer la cultura corporativa y el espíritu familiar que distingue a la empresa.