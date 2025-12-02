Celebrarán tradicional ‘Té navideño’ en el parque Mirador Sur

Con el objetivo de mantener vivas las tradiciones de esta época y fomentar la convivencia armónica del pueblo dominicano, y con el apoyo de Helados BON, Ana Angélica Moreno realizará este tradicional encuentro el viernes 12 de diciembre, desde las 5:30 a.m. hasta las 8:00 a.m., en la explanada del puente de la avenida Núñez de Cáceres.

Santo Domingo, diciembre 2025. La Navidad es una época para celebrar y compartir con nuestros amigos y seres queridos. Por eso, el viernes 12 de diciembre, el Parque Mirador volverá a ser el punto de encuentro del ‘Té navideño’ organizado por Ana Angélica Moreno con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y preservar las mañanitas, una tradición dominicana que está en riesgo de desaparecer.

Con esa finalidad, desde las 5:30 a.m. hasta las 8:00 a.m., cientos de personas se reunirán a en la explanada del puente de la avenida Núñez de Cáceres para dar gracias a Dios y al parque por la salud y vitalidad

Ana Angélica Moreno afirmó que “hace más de dos décadas, un grupo de caminantes del Mirador Sur me solicitó que les apoye para continuar con esta tradición y así crear un espacio de socialización entre todas las personas que asiduamente se ejercitan en este pulmón de la ciudad”.

Dijo que el evento cuenta con el apoyo de Helados BON, que ofrecerá una degustación de sus deliciosos sabores de macadamia y otras variedades, los cuales aportarán un toque especial a esta fiesta matutina, en la que, por supuesto, también se servirá un exquisito té de jengibre.

También, cuenta con el respaldo de Margarita Mendoza, quien desde hace años respalda esta iniciativa que promueve la sana convivencia y la preservación de nuestras tradiciones.

Esa mañana tan especial, los asistentes podrán disfrutar de un momento de esparcimiento con música, baile y camaradería. En ese sentido, Ana Angélica Moreno destacó que “la invitación es para todas las personas que deseen compartir una mañana de alegría, música, baile y agradecimiento a Dios y al parque Mirador Sur, que tanto bienestar físico y emocional brinda a todos los que nos ejercitamos y visitamos este espacio de salud y esparcimiento”.

“Invitamos a todos los caminantes, vecinos y ciudadanos que asiduamente vienen a buscar salud en el parque Mirador Sur a unirse a este encuentro, para que juntos mantengamos vivas nuestras tradiciones navideñas y fomentemos la sana convivencia en uno de los espacios más importantes de nuestra ciudad”, indicó Ana Angélica Moreno.