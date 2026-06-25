CEDIMAT impulsa innovador tratamiento para enfermedad neurológica rara con apoyo internacional

Bartolo García

Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) realizaron con éxito la implantación de tres dispositivos bilaterales de Estimulación Cerebral Profunda (DBS) en pacientes diagnosticados con neurodegeneración asociada a pantotenato-quinasa (PKAN), una enfermedad rara que provoca una acumulación anormal de hierro en el cerebro y afecta progresivamente las funciones neurológicas.

Este importante avance fue posible gracias al apoyo de la fundación alemana Sawubona Stiftung, que donó los neuroestimuladores utilizados en las intervenciones. La iniciativa también contó con la colaboración de la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez, varios organismos gubernamentales y la Embajada de Alemania en la República Dominicana.

Las cirugías estuvieron encabezadas por el neurocirujano doctor Diones Rivera, junto a un equipo de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos el doctor Joachim Oertel, director de la Clínica de Neurocirugía en Homburg-Saar y presidente de la fundación alemana, además del doctor Vinicio Lluberes, jefe del Departamento de Anestesia de CEDIMAT. El procedimiento consistió en la implantación de electrodos y neuroestimuladores en el núcleo pálido interno del cerebro para modular la actividad neuronal anormal y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Los especialistas explicaron que la provincia de Barahona, especialmente el municipio de Cabral, presenta una de las mayores incidencias de esta enfermedad en el mundo, con una prevalencia estimada de un caso por cada 10,000 habitantes, cifra considerablemente superior a la media internacional.

Durante más de dos décadas, investigadores como los doctores Pedro Roa Sánchez, Peter Stoeter y Diones Rivera han desarrollado estudios sobre los aspectos clínicos, radiológicos y genéticos de esta condición. En los últimos dos años también se incorporaron al equipo de investigación las doctoras Cesarina Torres y Magdalena Guzmán, fortaleciendo el trabajo científico en torno a esta enfermedad poco frecuente.

CEDIMAT informó que el estudio clínico continuará durante los próximos tres años para evaluar la evolución de los pacientes, ajustar la programación de los dispositivos implantados y analizar los resultados terapéuticos. Investigaciones previas han demostrado que la estimulación cerebral profunda puede mejorar los síntomas en más del 25 % de los casos, contribuyendo significativamente al bienestar de los pacientes.

Con estas tres intervenciones, sumadas a la primera cirugía realizada en 2025, CEDIMAT reafirma su compromiso con la innovación médica, la investigación científica y el acceso a tratamientos de alta complejidad, consolidándose como un referente nacional en el manejo de enfermedades neurológicas raras mediante tecnología de vanguardia.