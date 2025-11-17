CEDIMAT capacita personal de Aeroambulancia en manejo prehospitalario y de emergencia ACV

Santo Domingo. – Con el objetivo de fortalecer la capacidad de detección temprana, coordinación y atención inmediata ante un evento cerebrovascular, los Centros de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), realizó el Taller de Manejo Prehospitalario y de Emergencia del Accidente Cerebrovascular (ACV), dirigido al personal médico, de seguridad y de respuesta de Aeroambulancia.

El taller fue coordinado por la Dra. Edwina Luna Rodríguez, neuróloga vascular y coordinadora de la unidad de ACV de CEDIMAT, junto al Dr. Francisco Méndez, subdirector médico y coordinador de la Emergencia de CEDIMAT. Durante la jornada, los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre los pasos críticos en la atención de un paciente con ACV, desde el primer contacto prehospitalario hasta la llegada a un centro especializado.

Entre los temas abordados se incluyeron la identificación temprana del ACV, la activación del Código ACV desde la ambulancia, la evaluación y estabilización prehospitalaria, la terapia de reperfusión aguda y la coordinación interinstitucional para garantizar el traslado oportuno de los pacientes.

“Desde CEDIMAT reafirmamos nuestro compromiso con la atención integral y oportuna del accidente cerebrovascular. Como centro certificado por la World Stroke Organization (WSO), nuestra misión no solo es tratar, sino también educar y fortalecer la red de respuesta ante el ACV. Cada minuto cuenta, y la coordinación efectiva entre los equipos prehospitalarios y hospitalarios puede cambiar el destino de una persona”, expresó la Dra. Luna.

Durante el taller, se resaltó la importancia de la educación continua y de la colaboración entre instituciones para mejorar los tiempos de respuesta y los resultados clínicos de los pacientes con ACV, reafirmando la necesidad de fortalecer las capacidades del personal que forma parte de la primera línea de atención.

La actividad culminó con un simulacro interactivo, donde los equipos participantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos mediante casos clínicos simulados, enfatizando la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo.

CEDIMAT, reconocido por la World Stroke Organization (WSO) como Centro Especializado en ACV, continúa consolidando su liderazgo nacional en la atención de enfermedades cerebrovasculares. A través de estas iniciativas, el centro médico busca extender su impacto más allá de sus instalaciones, contribuyendo a la creación de una red nacional de respuesta ante el ACV, en la que cada institución y profesional de la salud desempeñe un papel fundamental en salvar cerebros y salvar vidas.