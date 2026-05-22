CCN y Panini presentan álbum y estampas oficiales de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. – CCN realizó el lanzamiento oficial del álbum y las estampas coleccionables Panini de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, con dos eventos simultáneos celebrados en Ágora Santo Domingo y Ágora Santiago Center, donde fanáticos del deporte, coleccionistas, representantes del sector, academias de futbol y público en general pudieron conocer y adquirir oficialmente esta nueva edición del álbum más esperado por los apasionados del Mundial.



Durante ambas actividades, los asistentes disfrutaron de dinámicas y experiencias relacionadas con la emoción del Mundial 2026, así como de espacios de interacción e intercambio entre aficionados que celebraron el inicio de una nueva temporada de colección rumbo al torneo más grande en la historia del fútbol.



“Nos llena de satisfacción nuevamente poner a disposición de nuestros clientes el álbum oficial de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 de Panini. Sabemos la emoción que representa para niños, jóvenes y adultos vivir la experiencia de completar cada página y compartir esta pasión con familiares y amigos. Nos honra seguir siendo parte de una tradición que une generaciones a través del deporte”, expresó Hans Kühn, vicepresidente de Librería en Centro Cuesta Nacional.



Por el crecimiento constante del público apasionado de este deporte en el país, durante más de 10 años CCN ha puesto a disposición de los dominicanos el álbum oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA, siendo el distribuidor exclusivo a nivel nacional y consolidándose como el principal punto de encuentro para miles de coleccionistas y seguidores de este deporte en República Dominicana.



En el marco del evento, Madelyn Martínez, vicepresidente de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional, afirmó que “para nosotros, promover espacios de integración familiar, fomentar valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, así como apoyar iniciativas que conecten a las personas con sus pasiones, forma parte de nuestro compromiso como empresa.

Con esta nueva edición del álbum Panini hacemos nuestro aporte para que todos los fanáticos del fútbol puedan vivir y compartir la emoción del Mundial más grande de la historia”.

El álbum y las estampas estarán disponibles, a partir del 25 de mayo, de manera exclusiva en todas las tiendas y online de Supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Casa Cuesta Electro, Cuesta Libros y Juguetón, y en el APP Merca Jumbo. Las estampas estarán disponibles en sobres de 7 unidades y en cajas de 50 sobres, mientras que el álbum viene en presentación regular y en una edición especial con tapa dura.



La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 marcará un momento histórico para este deporte al convertirse en la primera edición con la participación de 48 selecciones nacionales y celebrarse de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Como parte de esta histórica edición, Panini presenta un álbum renovado de 112 páginas que incluirá alrededor de 980 estampas, superando todas las ediciones anteriores.



Cada selección contará con fotografía oficial del equipo, escudo y aproximadamente 18 jugadores, además de espacios dedicados a jóvenes promesas y grandes figuras del fútbol mundial. El álbum incluirá también 68 estampas especiales, páginas sobre los estadios, historia de los Mundiales, calendario oficial, símbolos del torneo y sedes mundialistas.



Entre las novedades de esta edición destacan nuevas categorías de estampas especiales y limitadas, contenido interactivo, estadísticas históricas y colaboraciones especiales con stickers exclusivos de figuras internacionales del futbol como Lamine Yamal, Harry Kane, Joshua Kimmich y Lautaro Martínez.



CCN activará además una promoción especial en Supermercados Nacional, Jumbo, Merca Jumbo, Casa Cuesta, Cuesta Libros y Juguetón a nivel nacional, donde los clientes podrán generar cupones para rifas de premios sorpresa por consumo mínimo, compra del álbum y/o productos de marcas patrocinadoras participantes.

Asimismo, del lunes 25 de mayo al jueves 25 de junio de 2026, los tarjetahabientes de las Tarjetas de Crédito Visa Scotiabank recibirán un 20% de devolución en la compra de álbumes, sobres de estampas, cajas de estampas y FIFA World Cup 2026 Ballers, tanto en tiendas físicas como online, con un tope de devolución de RD$2,000.



Además, en las tiendas de CCN participantes y en las principales academias de fútbol del país se habilitarán espacios en fechas y horarios específicos para el tradicional intercambio de estampas, promoviendo la interacción entre coleccionistas y fanáticos de todas las edades.