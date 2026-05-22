Clúster Turístico supervisa inicio de trabajos orientados a mejorar la experiencia en La Puntilla y el Anfiteatro de Puerto Plata

Puerto Plata,RD – La Junta Directiva del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata fue recibida por el Patronato de La Puntilla, Anfiteatro y Fortaleza San Felipe, encabezado por el arquitecto Manuel Durán, con el propósito de supervisar el inicio de los trabajos correspondientes al proyecto de fortalecimiento de estos espacios turísticos y culturales, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Turismo (MITUR), para mejorar la experiencia de los visitantes.



Durante el recorrido y reunión de seguimiento fueron supervisados los avances relacionados con la adecuación de caminos internos y perimetrales, las medidas de seguridad implementadas en el anfiteatro, la instalación de zafacones y las propuestas de señalización turística e interpretativa contempladas dentro del proyecto.



La iniciativa busca fortalecer la infraestructura, funcionalidad y sostenibilidad del Parque La Puntilla, el Anfiteatro y la Fortaleza San Felipe, contribuyendo a una experiencia más segura, organizada y atractiva para visitantes nacionales e internacionales.



Asimismo, durante la jornada fue presentada una propuesta estratégica de actividades y dinamización para el anfiteatro, orientada a impulsar una nueva etapa para este importante atractivo de Puerto Plata mediante una programación cultural activa y una renovada proyección turística.