Banco Popular
Close Menu
Opiniones

Caso Llenas Aybar, todavía duele

No hay comentarios2 Mins Read
Domi Garcia Saleta eljacaguero
Domi García Saleta

Por Domi García Saleta

La herida aún sigue viva, todavía duele y me remonto a ese domingo cuando desde la redacción me llamaron : pásate por la bolera se perdió un niño.

Ese día inicia mi cobertura día con día de la desaparición del niño Rafael Llenas Aybar , cuya historia me conmovió hasta las lágrimas , aún considerándome una periodista fuerte que pocas veces, por no decir nunca , se involucra en un relato asignado.

Recuerdo que el parqueo del canal tenía vista directa a los apartamentos donde vivían ambas familias y mientras Redondo Llenas se integraba a la búsqueda los camarógrafos lograron vistas exclusivas de ambas familias entrando y saliendo. Ambos apartamentos quedaron vacíos cuando la verdad salió pública. Ambas familias se mudaron .

Decir que 30 años son suficientes, no es cierto, será para la sociedad, no para la familia y los que siguieron la historia que fue prácticamente el país completo , que hizo suyo este dolor.

Reintegrarse a la sociedad será difícil para Redondo y mostrar a su hijo no fue un gesto de fortaleza sino de cobardía porq sin darse cuenta incluyó a su hijo en esta historia que duele aún , como el primer día.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply