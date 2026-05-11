Las “patadas de ahogado” del PRM: jugar con Danilo es jugar con fuego…

Por Salvador Holguín, diciendo lo que otros callan.

En política, como en la vida, hay errores que cuestan caro… y hay otros que pueden significar la destrucción total de un proyecto, de un liderazgo y hasta de una generación política completa. Y eso es exactamente lo que algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) parecen no entender cuando, desesperados y nerviosos por el futuro electoral del 2028, comienzan a promover una posible alianza con el expresidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Eso no es estrategia, eso son “patadas de ahogado”, y para el que no lo entienda, una “patada de ahogado” es el movimiento desesperado de quien siente que se hunde y, sin saber nadar, comienza a manotear sin control tratando de salvarse, aunque en el fondo sepa que probablemente ya está perdido. Eso es lo que veo hoy en sectores del PRM: miedo, inseguridad y desesperación.

Pretender aliarse con Danilo Medina Sánchez demuestra que no conocen realmente al personaje con el que están jugando. Danilo no es un político que olvida, es un hombre calculador, frío, disciplinado y profundamente rencoroso en el ajedrez del poder político. Un hombre que jamás perdonará la humillación política, judicial y moral que vivieron él, sus familiares y sus colaboradores más cercanos tras la llegada del PRM al gobierno.

Creer que Danilo se sentará sonriente a construir una alianza sincera con Luis Abinader, José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, Deligne Ascención y la dirección perremeísta, es vivir desconectados de la realidad política dominicana. Danilo Medina no funciona con sentimentalismo, funciona con memoria. Si algún día Danilo encuentra la mínima oportunidad de regresar al poder, directa o indirectamente, no tengan dudas: buscará cobrar cada factura pendiente. Porque en política las heridas del poder no cicatrizan, se acumulan silenciosamente hasta que llega el momento de la venganza.

Por eso les digo a muchos dirigentes del PRM: tengan cuidado con jugar a los pactos desesperados y a las alianzas antinaturales. No olviden que la guerra entre Danilo Medina y Leonel Fernández comenzó como una lucha de egos, luego fue por el control absoluto del PLD y finalmente terminó siendo una batalla brutal por el poder del Estado.

Hoy, aunque ambos aparenten recorrer caminos separados, los une algo mucho más fuerte: la necesidad de volver al poder. Y cuando el poder se convierte en obsesión, los enemigos o adversarios de ayer pueden convertirse en socios y aliados de mañana.

No subestimen la capacidad del danilismo y del leonelismo de reencontrarse políticamente si entienden que el verdadero enemigo común es el PRM. Porque si algo ha demostrado la historia política dominicana es que las alianzas más peligrosas son aquellas construidas sobre el odio, la sed de revancha y el interés de supervivencia.

Muchos dentro del PRM creen que están jugando ajedrez político… pero en realidad podrían estar cavando su propia tumba y preparando su cementerio personal. Porque quien juega con fuego termina quemándose, y quien se acuesta confiado con su adversario histórico, muchas veces amanece políticamente degollado.

El poder no se regala, se defiende… Y el PRM debe decidir si quiere preservar su futuro político o convertirse en víctima de sus propias “patadas de ahogado”.