Carro eléctrico chino alcanza los 496 km/h y rompe récord mundial

El mundo del automovilismo presenció un hecho histórico: el fabricante chino BYD presentó su nuevo superdeportivo eléctrico, el Yangwang U9 Xtreme, logrando en una prueba en vivo una velocidad máxima de 496,22 km/h.

Con esta marca, el U9 Xtreme se convirtió en el automóvil de producción más rápido de la historia, superando al emblemático Bugatti Chiron Super Sport 300+, que ostentaba un récord de 490,5 km/h.

Chinese automaker BYD’s U9 Xtreme EV just hit a verified top speed of 496 km/h (308 mph) at Germany’s ATP proving grounds, making it the new fastest production car in the world, beating the Bugatti Chiron's 304.77 mph.



• 2,978 hp

• 80 kWh LFP battery

• 1,200v platform

• New… pic.twitter.com/JcP7yTyERJ — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 21, 2025

El logro no solo representa un avance tecnológico para BYD, sino también un golpe simbólico a marcas europeas que tradicionalmente han dominado este terreno, como Bugatti, Koenigsegg y Hennessey.

La hazaña se alcanzó gracias a una configuración de cuatro motores eléctricos, cada uno con una potencia máxima de 555 kilovatios, lo que equivale a una potencia combinada de aproximadamente 3.000 caballos de fuerza.

Este nivel de desempeño sitúa al Yangwang U9 Xtreme en una liga sin precedentes dentro del segmento de autos eléctricos de producción, marcando un antes y un después en la industria automotriz.

La prueba oficial fue realizada el 14 de septiembre, bajo condiciones controladas y con sistemas de medición homologados, lo que otorga plena validez al récord alcanzado.

Hasta ese día, el título de auto más rápido del mundo pertenecía al Bugatti Chiron Super Sport 300+, presentado en 2019, que había establecido la marca de 490,5 km/h.

Sin embargo, la competencia por la supremacía en la velocidad no es nueva. En 2020, el SSC Tuatara, de Shelby Super Cars, afirmó haber alcanzado más de 500 km/h en una demostración.

Dicha marca fue ampliamente cuestionada debido a inconsistencias en las mediciones de GPS y la ausencia de pruebas verificables. Un año después, en un nuevo intento, el Tuatara apenas logró 455,3 km/h en un solo intento y 474,8 km/h de promedio, quedando por debajo de Bugatti.

Este antecedente dejó al fabricante francés como indiscutible líder hasta ahora, cuando el superauto chino ha demostrado su supremacía con cifras certificadas.

El récord del Yangwang U9 Xtreme supone un punto de inflexión para la movilidad eléctrica, evidenciando que los vehículos de este tipo no solo son una alternativa sostenible, sino también capaces de dominar en potencia y rendimiento extremo.

El anuncio también refuerza la creciente presencia de BYD en la industria automotriz mundial, consolidando a China como un actor de primer orden en innovación tecnológica.

Con el U9 Xtreme, BYD no solo se posiciona en la cúspide de los autos de producción más veloces, sino que abre un debate sobre el futuro de los superdeportivos eléctricos en un mercado históricamente dominado por los motores a combustión.

#YangwangU9 #BYD #AutoMásRápido #SuperdeportivoEléctrico