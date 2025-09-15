Carolina Mejía resalta desde Santiago la necesidad de más espacios culturales en el país

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, 14 de septiembre de 2025. – La secretaria general del partido de gobierno y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, reafirmó este fin de semana su compromiso con el arte y la cultura dominicana durante una visita oficial al Centro León, en la ciudad corazón.

Durante el recorrido, la también líder política destacó que la cultura es motor de identidad y desarrollo, al tiempo que planteó la importancia de multiplicar los espacios de creación y exhibición artística en todo el territorio nacional.

“Así como lo he hecho en la ciudad con el trabajo, con nuestras fiestas de carnaval, con entender la identidad de cada uno de nuestros barrios, con promover en los espacios públicos actividades culturales y educativas, de esa misma forma nosotros podremos seguir impactando positivamente a través de espacios de cultura”, expresó Mejía.

La alcaldesa recorrió tanto las exposiciones permanentes del Centro León como la muestra temporal “Territorios de creatividad: sesenta años del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes”, que rinde homenaje a seis décadas de trayectoria de una de las iniciativas más prestigiosas del arte nacional.

Mejía insistió en que la República Dominicana necesita y merece más centros culturales como el Centro León, lugares que describió como “espacios que nos invitan a la introspección, al conocimiento y al encuentro con lo mejor de nosotros mismos, para así construir un país más fuerte, justo e inclusivo”.

La curadora en jefe del Centro León, Sara Hermann, valoró positivamente la visita de la alcaldesa y su visión cultural. Subrayó que artistas como Guillo Pérez, Cándido Bidó y Lepe representan un patrimonio social y político que puede influir directamente en la creación de políticas públicas inclusivas.

“Creo que es sumamente importante reconocer que la cultura puede contribuir de manera decisiva a hacer políticas públicas más cercanas a la gente y a sus realidades”, afirmó Hermann.

El recorrido contó también con la presencia de Luis Felipe Rodríguez, gerente de programas culturales, y Michelle Cruz, curadora de artes visuales, quienes resaltaron que la visita refleja una visión de la cultura como herramienta de desarrollo y no como simple adorno institucional.

Rodríguez puntualizó que el Centro León se ha consolidado como un punto de encuentro de la creatividad dominicana y como plataforma de diálogo con la cultura universal.

Cruz, por su parte, destacó que la presencia de una figura política de primer orden como Carolina Mejía envía un mensaje de respaldo y compromiso hacia los artistas y gestores culturales del país.

La alcaldesa concluyó su recorrido reafirmando que su visión de gestión está orientada a fortalecer la cultura en cada barrio, municipio y provincia, porque entiende que la educación y el arte son caminos que abren oportunidades para toda la sociedad.

Además, expresó que el modelo del Centro León puede servir de inspiración para replicarse en otras regiones, con la participación del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Finalmente, Mejía aseguró que seguirá trabajando para que la cultura ocupe un lugar central en la agenda nacional, convencida de que solo así se construye un país más cohesionado, con ciudadanos orgullosos de sus raíces y conscientes de su futuro.