Carolina Mejía refuerza su compromiso con el embellecimiento urbano del Distrito Nacional

Bartolo García

Santo Domingo, DN. – Tras recibir un reconocimiento internacional en Turquía por el Proyecto Ambiental Urbanización Fernández, la alcaldesa Carolina Mejía retomó con energía su agenda de trabajo, supervisando personalmente los principales proyectos de infraestructura y embellecimiento urbano que impulsa la Alcaldía del Distrito Nacional.

Entre las obras visitadas por Mejía se encuentran el Bulevar de la avenida Pedro Livio Cedeño, el Paseo 30 de Mayo, el Malecón Deportivo, el Parque Taíno Centenario y las mejoras de iluminación y señalización en la Zona Universitaria, todas orientadas a mejorar la calidad de vida de los capitaleños.

Los sectores Villas Agrícolas y Ensanche Luperón son de los más beneficiados con la transformación en las marginales de la Pedro Livio Cedeño, donde se construye un parque moderno que integrará espacios recreativos, zonas verdes y áreas de descanso para las familias.

Durante su recorrido, Carolina enfatizó la importancia de mantener la calidad y el cumplimiento de los plazos en cada ejecución, destacando que las obras deben reflejar el compromiso de la Alcaldía con una gestión eficiente y transparente.

La alcaldesa también resaltó que su administración ha priorizado la recuperación de espacios públicos como una forma de fortalecer el sentido de comunidad y promover el bienestar físico y emocional de los ciudadanos.

En el Paseo 30 de Mayo, acompañada por el equipo de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), Carolina inspeccionó los avances de la ciclovía interna y del patinódromo, elementos claves del proyecto deportivo y de recreación que forma parte del Plan Integrado de Santo Domingo.

Según el cronograma de trabajo, se espera que esta importante obra esté lista para abril del próximo año, ofreciendo a los residentes y visitantes una nueva alternativa de ocio frente al mar.

Asimismo, la alcaldesa constató los progresos en el Malecón Deportivo, donde se han desarrollado caminos internos, zonas comerciales, canchas de fútbol, sistemas sépticos y la readecuación del drenaje pluvial, garantizando una infraestructura moderna y funcional.

“Agradezco el compromiso y la disciplina del equipo técnico por cumplir con un cronograma ejemplar”, expresó Mejía durante su visita, destacando la labor de los ingenieros y obreros que participan en el proyecto.

En la Zona Universitaria, más de 400 luminarias LED fueron instaladas como parte de un programa de seguridad y embellecimiento urbano. Esta intervención ha permitido iluminar las principales calles y avenidas, brindando tranquilidad a estudiantes y residentes.

Las brigadas también ejecutaron un operativo de señalización con la colocación de nuevos letreros que identifican las calles, fortaleciendo el orden y la movilidad en este importante sector académico.

En el Parque Taíno Centenario, ubicado en Los Cacicazgos, Carolina verificó un avance de más del 85 % en los trabajos, previendo su inauguración antes de que finalice el mes. La obra incluye 1,200 metros cuadrados de aceras y contenes, área de juegos, anfiteatro, área para mascotas, iluminación LED y jardines renovados.

Durante su recorrido, la alcaldesa conversó con los residentes, quienes expresaron su entusiasmo por la pronta apertura de un espacio que, según ellos, “devolverá vida y frescura al sector”.

Con estos avances, Carolina Mejía reafirma su visión de una ciudad más organizada, verde y humana, en la que cada rincón pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos, sin importar su edad o condición social.

Hasta la fecha, su gestión ha entregado más de 205 parques y plazas remozados o construidos, impactando de manera positiva en la convivencia y el desarrollo social de múltiples comunidades del Distrito Nacional.

Entre las entregas más recientes destacan el Parque Ofelia, el Centro Comunal Dionisio Amparo en Fundación y La Glorieta en Arroyo Hondo III, espacios que hoy se han convertido en puntos de encuentro familiar y comunitario.

Con cada proyecto, la alcaldesa deja claro que su compromiso va más allá del urbanismo: busca consolidar un Distrito Nacional más inclusivo, sostenible y con sentido de pertenencia para todos.

