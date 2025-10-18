Carolina Mejía motiva a estudiantes de Arroyo Hondo a ser guardianes del medio ambiente

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, sostuvo un encuentro con estudiantes del colegio de Arroyo Hondo como parte del programa “La Alcaldía Llega a los Centros Educativos”, donde los exhortó a asumir un rol activo en el cuidado del medio ambiente y la gestión responsable de los residuos sólidos.

Durante su conversación con los jóvenes, Mejía destacó la importancia de crear conciencia ciudadana desde las aulas, señalando que los estudiantes pueden convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. “Aquí tenemos un grupo de jóvenes que pueden ser entes multiplicadores de buenas prácticas, porque si bien es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de recoger los desechos, también es cierto que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia”, expresó.

La alcaldesa explicó que uno de los principales desafíos de su gestión ha sido transformar los hábitos ciudadanos respecto al manejo de la basura, promoviendo el sentido de corresponsabilidad entre el Ayuntamiento y la población. “El reto más grande ha sido cambiar la costumbre de lanzar los desechos en cualquier lugar o pagar a alguien para que los coloque donde no corresponde”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la educación es la herramienta más poderosa para construir una ciudad más justa, sostenible y con oportunidades. “Nosotros tenemos que ser entes multiplicadores de esa conciencia ciudadana; no es justo que la ciudad esté a merced de aquellos que no sienten amor por ella”, apuntó.

Mejía recordó que la Alcaldía del Distrito Nacional desarrolla diversos programas de concienciación ambiental como “Plásticos por Juguetes” y “Plásticos por Útiles Escolares”, iniciativas que han logrado involucrar a miles de familias y centros educativos en la reducción del plástico de un solo uso y en el reciclaje responsable.

La ejecutiva municipal también compartió los logros obtenidos a través del programa de responsabilidad ciudadana, que ha permitido recuperar más de 205 espacios públicos en distintos sectores de la capital, transformándolos en parques, plazas y áreas verdes para el disfrute de las familias.

“Yo espero que en lo adelante ustedes nos ayuden a crear conciencia de que no tiremos la basura en las calles, cañadas ni ríos, y que cuidemos el medio ambiente que garantiza el futuro de nuestro país”, dijo la alcaldesa, destacando que la preservación ambiental es una tarea que involucra a todos los ciudadanos.

El mensaje de Mejía fue recibido con entusiasmo por los estudiantes, quienes expresaron su gratitud por la oportunidad de participar en un diálogo directo sobre temas que impactan su entorno. “Yo pienso que es muy importante eso que ustedes están haciendo de implementar más educación e ir a las escuelas para enseñar el cuidado del medio ambiente, porque nosotros somos las personas del mañana”, expresó Abril Gómez, estudiante de sexto de secundaria.

Otra alumna de quinto de secundaria reconoció el trabajo de Mejía, señalando que “el esfuerzo que usted viene realizando ha sido admirable, porque no solo está limpiando la ciudad, sino enseñando a la gente a cuidarla”.

El programa “La Alcaldía Llega a los Centros Educativos”, implementado desde el año pasado, tiene como objetivo fortalecer la educación ciudadana y ambiental a través de encuentros con estudiantes de distintos niveles. La iniciativa ya ha alcanzado decenas de instituciones públicas y privadas del Distrito Nacional.

Entre los centros visitados figuran el Excelencia República de Colombia, Instituto Politécnico Bartolomé Vegh, Centro Santo Cura de Ars, Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas, Instituto Salesiano Don Bosco, Alianza Francesa, Carol Morgan School, Notre Dame School, Calasanz, MC School, Ashton School, Lux Mundi y el Liceo Benito Juárez, entre otros.

Con este tipo de programas, la alcaldesa Carolina Mejía reafirma su compromiso con una gestión participativa, educativa y ambientalmente sostenible, orientada a construir una capital más limpia, ordenada y consciente de su entorno.

“Educar es sembrar futuro, y cada estudiante que aprende a cuidar su ciudad se convierte en un guardián del planeta. Esa es nuestra mayor esperanza”, concluyó Mejía entre aplausos y sonrisas de los jóvenes presentes.

