Carnaval de Santiago 2026 arranca con creatividad, tradición y un Parque Central repleto de vida

Innovaciones organizativas, comparsas vibrantes y una masiva asistencia marcan el inicio de la gran fiesta cultural santiaguera

Bartolo García

El Carnaval de Santiago 2026 inició oficialmente este domingo con un impresionante despliegue de colorido, música y creatividad, consolidando por segundo año consecutivo al Parque Central como el escenario principal de una de las celebraciones culturales más importantes de la República Dominicana.

Desde tempranas horas de la tarde, cientos de familias y visitantes comenzaron a llegar al lugar para disfrutar del desfile de comparsas, que este año sorprendieron por su nivel artístico, organización y propuestas visuales llenas de sátira, historia y folclore.

Agrupaciones tradicionales como Ucacosan, FUCSA, Bloque Independiente, UCASA, Puro Carnaval y Felecsa recorrieron el circuito con trajes espectaculares y coreografías que arrancaron aplausos y emoción entre los asistentes.

Cada comparsa reflejó el espíritu creativo de Santiago, reafirmando el carnaval como una expresión viva de identidad cultural, orgullo local y herencia popular que se transmite de generación en generación.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada fue la aparición del rey lechón José Castillo y la reina del carnaval Stefany Guzmán, quienes desfilaron en un vehículo clásico que evocó la historia y evolución de esta tradicional festividad.

La edición 2026 llega con importantes innovaciones, entre ellas la incorporación del Roco Tren, que acompañó el recorrido junto a artesanos del carnaval y personalidades invitadas, brindando una experiencia más dinámica y cercana al público.

También se evidenció una renovada puesta en escena por parte de las comparsas, con mayor coordinación, efectos visuales y propuestas narrativas que elevaron la calidad del espectáculo.

El evento cuenta con el respaldo de importantes aliados estratégicos, entre ellos la Cervecería Nacional Dominicana, reafirmando el compromiso del sector privado con el fortalecimiento de las tradiciones culturales del país.

Durante la apertura, el alcalde de Santiago destacó que mantener el carnaval en el Parque Central forma parte de una visión urbana enfocada en la seguridad, organización y mayor proyección del evento.

Señaló que el montaje realizado este año es una muestra del crecimiento del carnaval, con un espacio amplio, controlado y diseñado para garantizar el disfrute de toda la familia.

“El montaje que se ve aquí es majestuoso, espectacular y seguro. Esto es una apuesta por un carnaval moderno, sin perder su esencia”, expresó el edil ante los presentes.

Asimismo, extendió una invitación a todas las familias del Cibao, del país y del extranjero a sumarse a la celebración, asegurando un ambiente de alegría, cultura y sano entretenimiento.

La jornada inaugural transcurrió sin incidentes, con una notable presencia de seguridad y personal organizativo que garantizó el orden durante toda la actividad.

La programación del Carnaval de Santiago continuará durante los próximos fines de semana hasta el 1 de marzo, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados del calendario nacional.

Con este arranque vibrante, Santiago reafirma su liderazgo como capital del carnaval dominicano, proyectando tradición, innovación y orgullo cultural ante todo el país.

