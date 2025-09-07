Carlos Alcaraz conquista Nueva York y regresa al número uno del mundo

Bartolo García

Nueva York, EE.UU.– Carlos Alcaraz volvió a escribir historia en el tenis al derrotar a Jannik Sinner en la final del US Open 2025, logrando el título en el Arthur Ashe Stadium y asegurando nuevamente el número uno del ranking ATP.

El murciano de 22 años se impuso al italiano por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en un partido de 2 horas y 42 minutos, donde mostró consistencia, potencia y madurez en los momentos decisivos.

Con este triunfo, Alcaraz se convierte en campeón del US Open por segunda vez en su carrera y alcanza su sexto título de Grand Slam, consolidándose como la gran figura del tenis mundial.

🔴 ÚLTIMA HORA | Carlos Alcaraz ARRASA ante Sinner, gana su segundo US OPEN y se convierte en el número 1 del mundo.



Orgullo nacional, un patriota, uno de los nuestros que ha maravillado al mismísimo Donald Trump.



🇪🇸🇪🇸🇪🇸pic.twitter.com/isgGKV8M63 — Unai Cano (@unaicano10) September 7, 2025

La final contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitado por Rolex, cuya asistencia retrasó el inicio del encuentro por casi una hora debido a los protocolos de seguridad.

Alcaraz mostró un tenis impecable: cerró el partido con un saque directo, no cometió dobles faltas y demostró que los cambios de su pretemporada dieron frutos, especialmente en consistencia desde la base.

La victoria tiene un valor simbólico, ya que lo coloca 118 días más joven que Rafael Nadal cuando alcanzó su sexto Grand Slam, reforzando la idea de que podría convertirse en el heredero natural del “Big Three”.

El joven español también amplió su historial frente a Sinner: 10 triunfos contra 5 derrotas, en una rivalidad que ya es considerada la más atractiva de la nueva generación del tenis.

Nueva York amaneció con lluvia y obligó a que el duelo se jugara bajo techo, un escenario donde Sinner parecía más fuerte, tras sus victorias en la ATP Finals y la Copa Davis. Sin embargo, Alcaraz impuso su autoridad.

La segunda manga fue el único momento de desconexión para el murciano, cuando el italiano logró igualar el marcador. Pero lejos de desmoronarse, retomó la iniciativa en el tercer set y dominó con claridad.

El cuarto set fue una batalla de intensidad, con Sinner intentando prolongar el partido, pero Alcaraz selló su consagración con nervios de acero y un tenis que rozó la perfección.

El triunfo lo coloca nuevamente en la cima del ranking ATP, desplazando a Sinner y consolidando su condición de líder indiscutible del circuito.

“Este era el título que necesitaba esta temporada. Trabajé duro para volver a estar aquí y merecía un Grand Slam este año”, declaró un emocionado Alcaraz tras levantar el trofeo en Flushing Meadows.

El murciano celebró con su equipo y recordó la importancia del apoyo de su fisioterapeuta Juanjo Moreno, quien lo atendió antes del partido por molestias en la pierna derecha.

Con este logro, Alcaraz suma Roland Garros, Wimbledon y dos US Open a su palmarés, confirmando que su camino hacia convertirse en uno de los más grandes de la historia apenas comienza.

#eljacaguero #USOpen2025 #CarlosAlcaraz #JannikSinner #Tenis