Caos en Sao Paulo: Wanderlei Silva termina noqueado en pelea de exhibición contra ‘Popó’ Freitas

Lo que inició como una pelea de exhibición terminó en un escándalo violento sin precedentes en el evento Spaten Fight Night 2, celebrado el pasado sábado en Sao Paulo, Brasil.

El combate tenía como protagonistas a dos íconos de los deportes de contacto: Wanderlei Silva, leyenda de la MMA, y Acelino “Popó” Freitas, multicampeón de boxeo. Ambos se enfrentaban en un duelo a ocho asaltos que prometía espectáculo.

Sin embargo, la pelea no llegó a cumplir el tiempo pactado. En el cuarto episodio, Silva fue descalificado por lanzar cabezazos, una acción prohibida por las reglas del boxeo profesional.

La decisión del árbitro desató la furia de los equipos, que invadieron el cuadrilátero en medio de reclamos y empujones. Lo que eran palabras cruzadas pronto se transformó en golpes indiscriminados de ambos bandos.

En medio del desorden, el excampeón de MMA fue noqueado con un derechazo en el rostro por Rafael Freitas, hijo de “Popó”. El impacto lo dejó inconsciente en la lona, generando momentos de tensión y caos.

Los médicos confirmaron que Silva, de 49 años, sufrió una fractura nasal y heridas faciales que requirieron suturas. Su estado actual es estable, aunque se mantiene bajo observación médica.

🚨CONFUSÃO GENERALIZADA NA #SpatenFightNight



Após vitória de Popó declarada pelo árbitro, equipe dos dois lutadores invadiram o ringue e a porrada estancou! pic.twitter.com/cMKD3jw3qO — Muka 🎙️ (@falamuka) September 28, 2025

Por su parte, Acelino Freitas, de 50 años, denunció que también fue agredido. Según declaró, recibió un puñetazo de André Dida, entrenador de Wanderlei Silva, lo que intensificó aún más la trifulca.

Las versiones sobre quién inició la riña son contradictorias. Mientras algunos señalan al equipo de Silva como responsable, otros apuntan a la provocación de los acompañantes de “Popó”.

Medios locales reportaron que la disputa no quedará en el ámbito deportivo. El abogado de Wanderlei Silva adelantó que llevará el caso a la justicia, con acusaciones que podrían incluir incluso intento de asesinato.

Fuck that was so fucking brutal. I hope Wanderlei is okey… pic.twitter.com/FWJI0l9qpg — TakeruCigarra (@TakeruCigarra) September 28, 2025

Las imágenes del incidente se han viralizado en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado indignación por el nivel de violencia y por la falta de control de la seguridad del evento.

El Spaten Fight Night 2, que buscaba consolidarse como una vitrina de combates de exhibición entre grandes figuras, terminó manchado por el bochorno de una batalla campal que opacó el espectáculo.

Tanto Silva como Freitas son considerados referentes históricos en sus disciplinas, lo que aumenta la magnitud del escándalo. La expectativa de ver a dos leyendas terminó en un episodio de violencia que ahora será recordado por los tribunales.

La comisión organizadora no ha emitido aún un comunicado oficial, aunque se espera que en los próximos días se pronuncien sobre las posibles sanciones y responsabilidades.

Mientras tanto, la comunidad de las artes marciales y el boxeo debate sobre la necesidad de mayores controles de seguridad y regulaciones más estrictas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.