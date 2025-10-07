Cantera del Cibao FC acapara premios de la ACDS

Tuto Tavárez



SANTIAGO.- La cantera de jugadores del Cibao FC, acaparó los galardones, en la Gala de Premiación el Atleta del Año, organizada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), que preside Américo Cabrera y celebrada la noche del lunes en el Centro de Convención UTESA.



La premiación correspondió a las actuaciones de los atletas en el 2024 y fue la versión número 62 de la entidad que agrupa a la crónica deportiva de Santiago.



En el fútbol profesional el ganador fue el prometedor Lucas Bretón, quien se encuentra jugando con el Málaga, en el balompié juvenil A de España y quien fue representado por su padre Eduardo Bretón, quien recibió la estatuilla.



Lucas Bretón disputó el premio con su compañero del Cibao FC, Javier Roces, quien es una de las grandes promesas que tiene este deporte en la República Dominicana.



En la actualidad, tanto Bretón como Toces son miembros de la Selección de Fútbol de la República Dominicana.



En el fútbol aficionado el galardón se lo disputaron Edwin “Gato” Frías y Josué Domínguez, dos jugadores forjados en la franquicia del club Cibao FC.



Frías, quien defiende la portería como “Back up” de Miguel Lloyd, se llevó el premio en una cerrada votación con su compañero Josué Núñez.



En el campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), Frías no ha podido jugar, ya que fue operado de una mano y está en el proceso de recuperación.



En cuanto al femenino, el premio fue compartido por las jugadoras Angie Abreu y Marcela Zimbrón, quienes conforman el seleccionado nacional y fueron representante del país en el Mundial Sub-17.



Vistiendo la camiseta naranja del Cibao FC, Angie Abreu fue la Jugadora más Valiosa (MVP), del torneo nacional U-20.



La mediocampista Marcela Zimbrón levantó en altos las enseñas naranja del Cibao FC y el lienzo tricolor de la República Dominicana.



Los galardones fueron entregados por Rubén Muñoz, presidente de la Asociación de Fútbol de Santiago y Virgilio Lantigua, de la Asociación de Natación.



La actividad contó con el respaldo del Ministerio de Deportes, Banreservas, Alcaldía de Santiago, Café Kora, Proindustria, Baldom, Cementos Cibao, Castro Sports, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y Caribbean Digital TV.



