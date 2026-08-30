Canadá derrota a las Reinas del Caribe y asegura su regreso olímpico después de tres décadas

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Canadá consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras derrotar 3-1 a las Reinas del Caribe, en el partido decisivo del Clasificatorio Olímpico Continental Femenino Norceca, celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo “Gioriver” Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las canadienses se impusieron con parciales de 25-15, 20-25, 25-23 y 25-14, asegurando el único boleto directo otorgado por Norceca. Con el triunfo, Canadá regresará a unos Juegos Olímpicos por primera vez desde Atlanta 1996, alcanzando además la cuarta clasificación olímpica de su selección femenina.

La ofensiva canadiense estuvo encabezada por Kiera Van Ryk y Alexa Gray, quienes anotaron 22 puntos cada una. El conjunto dirigido por el italiano Giovanni Guidetti logró imponer su ataque en momentos determinantes, especialmente durante el tercer parcial, que terminó 25-23 y permitió a Canadá recuperar el control del encuentro.

Por República Dominicana, Brayelin Martínez fue la máxima anotadora con 19 puntos, mientras Yonkaira Peña agregó 13 unidades. Las Reinas del Caribe reaccionaron después de perder el primer set y consiguieron igualar el encuentro al conquistar el segundo parcial 25-20, pero no pudieron mantener el ritmo frente a la ofensiva canadiense.

República Dominicana buscaba conseguir su quinto boleto para participar en unos Juegos Olímpicos, pero la derrota impidió que las dominicanas obtuvieran la clasificación directa mediante el torneo continental. Canadá, que llegaba después de conquistar la medalla de oro en el Campeonato Continental, confirmó su buen momento con el triunfo decisivo.

Cuba se queda con el tercer lugar en Clasificatorio Olímpico Norceca





En el partido por el tercer puesto, Cuba derrotó 3-0 a Puerto Rico, con parciales de 25-22, 25-18 y 25-21. Las cubanas, que habían obtenido la medalla de bronce en el Campeonato Continental, dominaron el encuentro para quedarse con la tercera posición del Clasificatorio Olímpico, mientras Puerto Rico terminó en el cuarto lugar.

El ataque de Cuba estuvo liderado por Yalain Regla, quien consiguió 12 puntos, 11 de ellos mediante ataques, seguida por Laura Beatriz Suárez con 10 unidades. De esta manera, Canadá cerró el torneo como campeón y con el boleto olímpico a Los Ángeles 2028, República Dominicana terminó segunda, Cuba ocupó el tercer puesto y Puerto Rico completó las posiciones del certamen.