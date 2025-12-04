CAID Santiago renueva su compromiso con la inclusión infantil en el Día Mundial de la Discapacidad

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– En el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santiago reafirmó su compromiso con la atención temprana, el acompañamiento familiar y la promoción de una sociedad más inclusiva para la niñez con condiciones de discapacidad. Así lo expresó su directora, la licenciada Claudia Cuevas Coelho, durante una entrevista en el programa televisivo Show de Nelson, transmitido por Tele Unión Canal 16.

Cuevas Coelho explicó que la misión del CAID Santiago está orientada a garantizar el acceso a servicios especializados para niños y niñas desde los cero hasta los doce años, que presentan parálisis cerebral, síndrome de Down o trastornos del espectro autista. Afirmó que cada caso es atendido con un enfoque integral que combina evaluaciones médicas, psicológicas y terapias multidisciplinarias diseñadas para favorecer el desarrollo infantil.

La directora enfatizó que la atención temprana es un pilar fundamental del CAID, pues permite intervenir oportunamente para potenciar habilidades, fortalecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de los menores. Destacó además que el acompañamiento a las familias es parte esencial del proceso, ya que son ellas quienes sostienen y continúan el trabajo terapéutico en el hogar.

Al reflexionar sobre la importancia de la fecha, Cuevas Coelho señaló que el Día Mundial de las Personas con Discapacidad representa una oportunidad no solo para sensibilizar, sino también para impulsar acciones concretas que abran camino a la inclusión. Subrayó que “inclusión es un verbo”, un ejercicio permanente que requiere diálogo, escucha y la articulación de esfuerzos entre instituciones, comunidades y actores sociales.

Durante la entrevista, la directora expresó que CAID Santiago trabaja para fortalecer la conciencia social sobre la discapacidad, promoviendo el respeto, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras físicas, educativas y culturales que limitan la participación plena de los niños y niñas.

En este contexto, Cuevas Coelho anunció que la institución celebra su 12.º aniversario, una ocasión que permite poner en perspectiva los avances logrados y reafirmar los retos por delante. Recordó que desde su apertura, CAID Santiago ha impactado a más de cinco mil familias, convirtiéndose en un referente nacional en atención integral para la primera infancia con condiciones de discapacidad.

Actualmente, más de ochocientos cincuenta niños y niñas reciben terapias activas en el centro, lo que evidencia —según señaló la directora— la confianza depositada por la comunidad y la dedicación del equipo multidisciplinario que labora en las diferentes áreas de atención.

Cuevas Coelho explicó que los procesos terapéuticos incluyen sesiones de psicología, fisiatría, terapia ocupacional, intervención conductual, estimulación temprana y apoyo educativo, todos adaptados a las necesidades particulares de cada menor y orientados a potenciar su desarrollo integral.

La directora también destacó que el CAID mantiene alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para ampliar capacidades, fortalecer la formación del personal y garantizar la continuidad de los programas especializados.

Asimismo, destacó la importancia de sensibilizar a la sociedad para que comprenda que la discapacidad no es una limitación al valor humano ni al potencial de crecimiento de un niño, sino una condición que requiere acompañamiento, oportunidades y accesibilidad.

En sus declaraciones, subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la primera infancia, asegurando que más niños y niñas puedan acceder a servicios integrales y oportunos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad social.

Cuevas Coelho reiteró que uno de los grandes desafíos del CAID Santiago es ampliar su alcance territorial para llegar a un mayor número de familias que requieren acompañamiento terapéutico, orientación y apoyo emocional.

Finalmente, la directora expresó que la visión del centro es continuar creciendo como institución modelo, promoviendo una cultura de inclusión en la que los niños y niñas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, participar en sus comunidades y acceder a una vida digna y con igualdad de oportunidades.