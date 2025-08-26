Cadillac apuesta fuerte en F1 con la dupla Pérez-Bottas para 2026

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El mundo de la Fórmula 1 ya tiene confirmada una de las noticias más esperadas de cara al 2026: Cadillac debutará como la 11ª escudería de la parrilla con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares.

La confirmación pone fin a las especulaciones que circulaban desde hace meses y posiciona al equipo estadounidense, respaldado por General Motors y TWG Motorsports, con una alineación de lujo para su estreno en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Entre ambos pilotos suman 527 Grandes Premios disputados y 16 victorias, un aval que garantiza experiencia, liderazgo y capacidad técnica para un proyecto que busca consolidarse desde sus primeros pasos.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Ellos saben lo que se necesita para triunfar y, sobre todo, entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, afirmó Graeme Lowdon, jefe de la nueva escudería y antiguo referente de Virgin, Marussia y Manor.

Desde la dirigencia de Cadillac también hubo palabras de respaldo. Mark Reuss, presidente de General Motors, destacó que la llegada de Pérez y Bottas marca un antes y un después: “Nuestros nuevos pilotos son una valiosa incorporación; juntos estamos construyendo un legado extraordinario para Cadillac y el automovilismo estadounidense”.

El mexicano Checo Pérez, de 35 años, celebró su regreso tras un año fuera de la F1. En un emotivo video compartido en sus redes sociales expresó: “No vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo”.

Pérez inició su carrera en 2011 con Sauber y pasó por McLaren, Force India y Racing Point antes de llegar a Red Bull Racing, donde consiguió seis victorias y 39 podios, aunque su salida a finales de 2024 fue marcada por polémica. “Unirme a Cadillac es un honor y una responsabilidad enorme. Queremos ser el equipo de América y dar orgullo a todo un continente”, agregó el piloto tapatío.

El finlandés Valtteri Bottas, también de 35 años, llega tras una carrera que lo llevó de Williams a Mercedes —donde compartió con Lewis Hamilton—, y más tarde a Alfa Romeo/Sauber. Con 10 victorias y 67 podios, su experiencia es considerada clave para el desarrollo inicial de Cadillac.

“Desde que comencé a hablar con Cadillac sentí algo diferente: ambición y realismo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de un proyecto que nace desde cero en la F1”, aseguró Bottas.

La nueva escudería debutará en 2026 con motores Ferrari, aunque ya se confirmó que Cadillac trabaja en el desarrollo de su propia unidad de potencia para temporadas posteriores, con operaciones en Indiana, Carolina del Norte y Silverstone.

Para Cadillac, la elección de Pérez y Bottas no solo responde a su palmarés, sino también a su capacidad de desarrollo y de aportar al crecimiento técnico de la escudería. “Con más de 500 salidas, más de 100 podios y un conocimiento profundo, esta pareja será la base competitiva del equipo desde el primer día”, subrayó el comunicado oficial.

La entrada de Cadillac eleva a 11 el número de equipos en la F1, lo que significa que la parrilla contará con 22 pilotos. La marca estadounidense se une a nombres históricos como Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull, abriendo un capítulo inédito en la historia moderna del campeonato.

Con esta confirmación, la F1 2026 sigue tomando forma, aunque aún faltan butacas por definirse en Mercedes, Racing Bulls y Alpine, además del acompañante de Max Verstappen en Red Bull. El regreso de Checo Pérez y la presencia de Bottas prometen ser uno de los grandes atractivos de la próxima era de la categoría reina.