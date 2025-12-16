Brief Media Network celebra el Foro “Los Pioneros” y consolida su agenda de éxitos eventos estratégicos en Puerto Plata

Puerto Plata, RD. – Brief Media Network, a través de su producto Expoconstrucción Inmobiliaria, concluyó un año de exitosos eventos segmentados con la celebración de la primera edición del Foro “Los Pioneros”, realizado este lunes en Emotions an Expression of Hodelpa, Playa Dorada.

El encuentro reunió a un selecto grupo de invitados de los sectores banca, inversión, construcción e inmobiliario, consolidándose como un espacio de análisis, diálogo estratégico y proyección de oportunidades para el desarrollo económico y urbano de la región Norte.

Durante sus palabras centrales, Aneury Pilar, presidente de Brief Media Network, agradeció el respaldo recibido a lo largo del año a los eventos organizados por la plataforma, destacando que estos han contribuido a proyectar a Puerto Plata y sus oportunidades sectoriales tanto a nivel nacional como en diversos mercados internacionales, donde han sido presentadas ante inversionistas, empresarios y tomadores de decisión.

Asimismo, realizó una reseña sobre la evolución histórica del sector construcción, resaltando el papel de sus pioneros y cómo los invitados y panelistas han ido forjando su propio legado, impulsando iniciativas que conducen hacia un sector cada vez más sólido, innovador y competitivo.

El primer panel estuvo enfocado en el liderazgo empresarial, la visión de largo plazo y el impacto del sector privado en el desarrollo turístico e inmobiliario del destino. En este espacio participaron César José de los Santos, empresario y exfuncionario público, actual presidente de la Asociación de Hoteles, Condominios y Establecimientos Comerciales de Playa Dorada; Jennifer Kirkman, Gerente General de Sea Horse Ranch, reconocida por más de dos décadas de liderazgo en uno de los residenciales de lujo más emblemáticos de la costa norte; e Ian Schembri Sant, fundador y CEO de Ocean Club Group, pionero en elevar la calidad del turismo boutique y la gastronomía de alto nivel en la región. Las intervenciones coincidieron en la importancia de la calidad, la sostenibilidad, la identidad y la continuidad generacional como pilares del crecimiento del destino.

El segundo panel abordó el rol de la inversión, la infraestructura y la diversificación económica como motores del desarrollo regional. Participaron Mairení Bournigal, ingeniero civil, empresario y presidente del Grupo Atlántico RD y del Consejo de Directores del Banco Confisa; José Natalio Redondo, médico cardiólogo, empresario y fundador de Grupo Rescue, pionero del turismo de salud en la República Dominicana; Rafael Octavio (Kuky) Silverio Galán, ingeniero y presidente del Grupo KSI, con casi cuatro décadas de experiencia en proyectos de infraestructura, inmobiliarios y turísticos de alto impacto; y Enrique Duval, ingeniero industrial y socio fundador de Constructora Dualma, impulsor del proyecto turístico de ultra lujo Campaña Grí Grí, en Río San Juan. Los panelistas resaltaron la necesidad de fortalecer las alianzas público-privadas y promover una planificación responsable que garantice un desarrollo sostenible.

Como parte del programa, se desarrolló la sección especial “Construction for Help”, introducida por Aneury Pilar, en la que fueron reconocidos María Isabel Cáceres de Silverio y Sandra Asilis, por su compromiso con iniciativas de impacto social. También se hizo una distinción especial (The Best Awards) al ingeniero George Eduardo Morales, en virtud de su trayectoria en la construcción de importantes obras nacionales e internacionales a través de su constructora GEMCA.

El Foro “Los Pioneros” concluyó con una reflexión general y un almuerzo de cierre, que sirvió como espacio de intercambio y relacionamiento entre los participantes.

Durante este evento, Brief Media Network reafirma reafirmando compromiso de continuar impulsando espacios de alto nivel para el sector construcción, inversión e inmobiliario en la República Dominicana.