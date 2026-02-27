Boulevard Turístico La Otra Banda marcará nueva etapa de crecimiento en La Altagracia

Bartolo García

La Otra Banda, La Altagracia.– El alcalde del Distrito Municipal de La Otra Banda, Alexander “El Hijo del Pueblo”, reafirmó su compromiso con el desarrollo vial de la provincia al destacar el impacto transformador del proyecto Boulevard Turístico La Otra Banda, una obra concebida como eje clave para el crecimiento ordenado de la zona.

El boulevard contempla una extensión de 2.5 kilómetros y será construido como una vía moderna de cuatro carriles con 24 metros de ancho, diseñada para responder al acelerado crecimiento poblacional, turístico e inmobiliario que experimenta la provincia de La Altagracia.

La nueva arteria permitirá una interconexión directa entre la carretera La Otra Banda–Verón y la Autopista del Coral, facilitando el desplazamiento hacia el distrito turístico de Verón-Punta Cana y reduciendo significativamente la congestión vehicular en puntos críticos.

Asimismo, funcionará como una semi interconexión con la circunvalación de Bávaro, ofreciendo una alternativa eficiente para quienes se trasladan desde Santo Domingo hacia la zona turística y para la clase trabajadora que se moviliza diariamente desde Higüey.

Uno de los principales beneficios del proyecto será su cercanía estratégica con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, ya que la vía conectará áreas de expansión turística e inmobiliaria a tan solo ocho minutos de la terminal aérea.

Sectores en pleno desarrollo, como Vallejina, quedarán a unos 10 o 12 minutos del aeropuerto, lo que incrementará su atractivo para nuevas inversiones hoteleras, residenciales y comerciales.

La provincia de La Altagracia es actualmente la demarcación de mayor crecimiento económico y turístico del país, lo que genera una alta demanda de infraestructura vial que garantice movilidad eficiente y sostenible.

En ese contexto, el Boulevard Turístico La Otra Banda surge como una respuesta estructural para acompañar el desarrollo de zonas como Verón-Bávaro-Punta Cana, Higüey y el propio distrito de La Otra Banda.

La obra no solo mejorará el tránsito, sino que impulsará el desarrollo turístico, fortalecerá el sector inmobiliario, generará nuevas oportunidades de inversión y elevará la calidad de vida de los residentes.

El alcalde destacó que el proyecto es impulsado de manera conjunta por el Ayuntamiento del Distrito Municipal de La Otra Banda y el empresariado de la zona turística, en una alianza orientada a garantizar soluciones concretas.

Según explicó, la alcaldía y el sector privado trabajarán en el encalichado, afirmado y preparación de la vía, mientras se contempla el respaldo del Ministerio de Obras Públicas para completar el asfaltado y la terminación final.

“El desarrollo que vive nuestra provincia exige soluciones reales y visionarias. Este boulevard no es solo una carretera, es una vía hacia el progreso, la competitividad y el futuro de La Altagracia”, expresó el alcalde.

La provincia se mantiene unida en torno a esta iniciativa, consciente de que el Boulevard Turístico La Otra Banda representa una infraestructura determinante para sostener el crecimiento ordenado y garantizar una movilidad eficiente en la principal zona turística de la República Dominicana.