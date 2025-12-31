Bernys Mambrú consolida un liderazgo joven y cercano al cerrar su primer gran año como regidor

Bartolo García

Santo Domingo Norte, R.D.– El regidor Bernys Mambrú, uno de los más jóvenes del municipio, cerró un año de gestión marcado por el compromiso social, la cercanía con las comunidades y una visión renovada del servicio público.

Bajo el lema que lo identifica, “Un joven diferente al servicio de la gente”, Mambrú desarrolló una agenda enfocada en atender necesidades reales de los munícipes, priorizando el contacto directo y el acompañamiento comunitario.

Durante el período evaluado, el edil impulsó y respaldó múltiples ayudas sociales dirigidas a familias en condición de vulnerabilidad, ofreciendo asistencia directa y apoyo a iniciativas solidarias que buscan mejorar la calidad de vida en distintos sectores del municipio.

Estas acciones incluyeron acompañamiento a comunidades, gestión de apoyos puntuales y coordinación con líderes barriales para canalizar soluciones a problemáticas cotidianas, fortaleciendo el tejido social de Santo Domingo Norte.

El deporte ocupó un lugar prioritario dentro de su gestión, con respaldo a ligas comunitarias, clubes deportivos y jóvenes atletas, reconociendo esta área como una herramienta clave para la formación en valores, la disciplina y la prevención social.

Mambrú destacó que invertir en deporte es apostar por el futuro de la juventud, razón por la cual mantuvo un apoyo constante a actividades deportivas en barrios y comunidades del municipio.

En el ámbito institucional, el regidor sometió diversas propuestas orientadas al desarrollo local, enfocadas en el fortalecimiento de los servicios municipales, la inclusión juvenil y el bienestar colectivo.

Su participación activa dentro del Concejo de Regidores se caracterizó por una postura responsable y propositiva, contribuyendo al debate y a la construcción de iniciativas que benefician a la población.

Asimismo, mantuvo una presencia permanente en los sectores, escuchando de primera mano las inquietudes de los ciudadanos y acompañando a las comunidades en jornadas sociales, encuentros barriales y actividades de impacto local.

Esta cercanía ha sido valorada por residentes del municipio, quienes resaltan su accesibilidad y disposición para atender situaciones sin intermediarios, rompiendo esquemas tradicionales de la política local.

El carisma y la conexión de Mambrú con la gente se reflejan en su interacción cotidiana, donde ciudadanos destacan una manera auténtica y directa de ejercer la representación municipal.

Como uno de los regidores más jóvenes de Santo Domingo Norte, Bernys Mambrú representa una nueva generación de liderazgo, con sensibilidad social y enfoque comunitario.

El joven edil ha reiterado que su gestión seguirá centrada en escuchar, servir y construir soluciones junto a la gente, manteniendo una política cercana y participativa.

Con este balance positivo, Mambrú concluye el año reafirmando su compromiso de continuar trabajando por un municipio más inclusivo, solidario y con mayores oportunidades para todos.