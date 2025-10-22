Barrick Pueblo Viejo reafirma compromiso con la inversión canadiense y la cooperación bilateral durante la Semana Dominicana en Canadá

Bartolo García

Ottawa, Canadá. – En el marco de la Semana Dominicana en Canadá, la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, resaltó la relevancia de las relaciones bilaterales entre ambos países y el papel fundamental que desempeña la inversión canadiense en el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Durante su intervención, Valera subrayó la necesidad de fomentar nuevas oportunidades de inversión y de fortalecer las alianzas estratégicas entre ambos países, asegurando que estos vínculos deben basarse en la confianza mutua, la sostenibilidad y la transparencia.

“La República Dominicana y Canadá han construido una relación sólida y duradera. Desde Barrick Pueblo Viejo reafirmamos nuestro compromiso con el país y con la creación de valor compartido, garantizando el respeto a las normas, al medio ambiente y a las comunidades”, expresó.

Valera destacó que Barrick Pueblo Viejo es uno de los ejemplos más exitosos de inversión extranjera en el Caribe, representando un modelo de operación responsable, eficiente y sostenible que ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico dominicano.

En su exposición, la ejecutiva presentó cifras concretas sobre el impacto económico de la empresa, incluyendo su aporte en exportaciones, pago de impuestos y generación de empleos. En ese sentido, explicó que la operación minera aporta miles de millones de dólares al fisco nacional y mantiene una política de contratación mayoritariamente local.

Asimismo, resaltó que el 98% de la fuerza laboral de Barrick Pueblo Viejo es dominicana, lo que refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo del talento nacional y la creación de oportunidades sostenibles para las comunidades vecinas.

Valera también enfatizó el compromiso de la empresa con la protección ambiental y la responsabilidad social corporativa, pilares que, según indicó, forman parte esencial de la filosofía de Barrick en todos los países donde opera.

“Cada proyecto que desarrollamos está alineado con los más altos estándares internacionales en materia ambiental y social. Nuestra meta es que cada acción tenga un impacto positivo, duradero y medible en las comunidades”, aseguró la presidenta de Pueblo Viejo.

La ejecutiva destacó que la participación de la empresa en la Semana Dominicana en Canadá no solo busca fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, sino también promover la imagen de la República Dominicana como un destino atractivo y confiable para la inversión extranjera.

“Canadá es un socio clave para nuestro país. La cooperación y las inversiones canadienses han sido determinantes para el desarrollo de sectores estratégicos como la minería, la energía y la educación. Seguiremos trabajando para consolidar esa alianza”, expresó Valera.

Finalmente, la presidenta de Barrick Pueblo Viejo reafirmó el compromiso de la empresa de continuar invirtiendo en innovación, sostenibilidad y desarrollo humano, contribuyendo al progreso económico del país y al fortalecimiento de los lazos entre República Dominicana y Canadá.

Sobre Pueblo Viejo

El proyecto Pueblo Viejo está ubicado a unos 100 kilómetros al noroeste de Santo Domingo y es operado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), una empresa conjunta entre Barrick (60%) y Newmont (40%). Su desarrollo inició en 2009 y su primera producción fue en 2013. Actualmente, se considera una de las minas más importantes de América Latina y un referente en sostenibilidad y empleo local.

