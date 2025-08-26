Banreservas invierte en deporte y conquista el primer Intercambio Gubernamental de Ajedrez 2025

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. – El Banco de Reservas alcanzó los máximos honores al coronarse campeón del primer Intercambio Gubernamental de Ajedrez 2025, tras completar cinco rondas invictas frente a la Contraloría General de la República. La justa deportiva reunió a atletas de ambas instituciones en un ambiente de disciplina, estrategia y confraternidad.

La victoria del equipo de Banreservas no solo representa un triunfo deportivo, sino también una muestra de la inversión de la entidad en la promoción del deporte y la integración entre instituciones estatales.

El equipo ganador estuvo conformado por Eliezer de Jesús, Ramón Eduardo Camarena, Manuel Pérez Vázquez, Robert Aquino, Ambiorix Peña de Fiduciaria Reservas, y tuvo como capitán a Jesús de los Santos. Todos lograron mantener un desempeño impecable, sumando los puntos necesarios para alzarse con la medalla de oro.

Por su parte, la representación de la Contraloría General estuvo integrada por Atahualpa Ortiz, Mario Alcántara, Hugo de la Cadena, Juan Brito Reyes y Ramón Quezada, quienes ofrecieron una fuerte resistencia, pero no pudieron superar a sus rivales en la clasificación final.

El árbitro principal del certamen fue el ingeniero Julio Acevedo Vargas, tesorero de la Federación Dominicana de Ajedrez, mientras que la ceremonia de apertura y clausura estuvo dirigida por Ramón Brito, maestro de ceremonias de la Contraloría General.

Ambos equipos recibieron medallas que acreditan su participación en esta primera edición, reconociendo el esfuerzo y la dedicación mostrada en cada partida.

Los jugadores más destacados de la jornada fueron Manuel Pérez Vázquez del Banco de Reservas, y Hugo de la Cadena de la Contraloría, quienes demostraron gran dominio en el tablero y recibieron menciones especiales.

En la apertura, estuvieron presentes autoridades de ambas instituciones. Roselis Gómez representó a la Contraloría General, mientras que Jesús de los Santos, encargado de Deportes de Banreservas, asistió acompañado por el instructor internacional de ajedrez FIDE, Braulio Ramírez Reyes.

Durante el acto, Ramírez Reyes destacó que eventos de este tipo fomentan la interacción y el compañerismo entre las instituciones públicas, a la vez que promueven valores como la disciplina, la concentración y la sana competencia.

El ingeniero Julio Acevedo felicitó a ambas instituciones por asumir la invitación de la Federación Dominicana de Ajedrez, resaltando que este intercambio “llenó de entusiasmo y deseo de superación a todos los participantes”.

El intercambio forma parte de la preparación para el VI Campeonato Gubernamental de Ajedrez 2025, programado para celebrarse el próximo 6 de diciembre en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

El torneo venidero contará con la participación de múltiples instituciones del Estado, lo que promete convertirlo en un espacio de alto nivel competitivo y de fortalecimiento institucional a través del deporte ciencia.

Con este triunfo, el Banco de Reservas reafirma su papel no solo como líder financiero, sino también como promotor del desarrollo social, cultural y deportivo en la República Dominicana, invirtiendo en iniciativas que dejan huella dentro y fuera de los tableros.