Banreservas inaugura Expohogar 2026 con tasas hipotecarias desde 8 % para viviendas

Bartolo García

El Banco de Reservas dejó inaugurada este miércoles la feria Expohogar Banreservas 2026, una iniciativa que ofrece tasas de financiamiento desde un 8 % fija por siete años para viviendas de bajo costo, además de condiciones preferenciales para otros tipos de inmuebles. La entidad busca facilitar el acceso a viviendas y continuar impulsando el desarrollo del sector inmobiliario nacional.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que la feria responde al compromiso de la institución de apoyar a miles de dominicanos en el cumplimiento del sueño de adquirir una vivienda propia. Asimismo, señaló que estas condiciones especiales respaldan la política habitacional del presidente Luis Abinader, orientada a reducir el déficit de viviendas en el país.

Aguilera informó que en las últimas cinco ediciones de Expohogar se han desembolsado más de RD$35,000 millones en préstamos hipotecarios, beneficiando a más de 7,000 familias, lo que demuestra el impacto positivo de este programa en el acceso al financiamiento para la adquisición de inmuebles.

La oferta incluye tasas que van desde 8.85 % hasta 13.85 % para otros tipos de viviendas, con períodos de tasa fija de hasta diez años, mientras que para locales comerciales y solares las tasas inician en 11.85 %. Además, los préstamos podrán cubrir hasta el 90 % del valor de la vivienda, con plazos de hasta 20 años, mientras que las pymes podrán financiar hasta el 80 % del valor de locales comerciales y solares.

Durante la feria, los clientes tendrán acceso a múltiples beneficios, entre ellos descuentos en comercios aliados, modalidad de cuota flexible, tarifa fija para gastos legales, ofertas especiales de Seguros Reservas y charlas de educación financiera. También podrán realizar la precalificación de manera digital a través de la App Banreservas, la asistente virtual Alma, el portal web, el Centro de Contacto o cualquiera de las oficinas de la entidad.

Para iniciar el proceso de solicitud, los interesados deberán presentar su cédula o pasaporte, constancia de ingresos, monto a financiar, valor del inmueble, número telefónico, correo electrónico y seleccionar la oficina donde desean gestionar su expediente. Con esta nueva edición de Expohogar 2026, Banreservas reafirma su compromiso de facilitar el acceso a la vivienda, fortalecer el sector inmobiliario y contribuir al crecimiento de la economía dominicana.