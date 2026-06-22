Banreservas consolida liderazgo financiero con cuatro premios internacionales de World Finance

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – El Banco de Reservas y sus empresas filiales fueron galardonados con cuatro importantes reconocimientos otorgados por la prestigiosa revista internacional World Finance, destacándose el premio a Mejor Grupo Bancario de la República Dominicana, un reconocimiento que reafirma su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.

La publicación especializada resaltó que la Familia Reservas se mantiene a la vanguardia gracias a un amplio portafolio de productos, servicios y programas especializados, así como por su capacidad para responder de manera efectiva a las necesidades de sus clientes en un entorno económico cada vez más dinámico.

El presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera

Además del principal galardón, Banreservas fue distinguido como Mejor Banco de Inversión, Mejor Gobierno Corporativo y Mejor Banco Comercial, reconocimientos que valoran su fortaleza financiera, diversificación de negocios y adaptación a escenarios económicos complejos.

Al valorar estos premios, el presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, expresó que las distinciones reflejan la solidez de la gestión institucional y el compromiso permanente del banco con los sectores productivos que impulsan el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleos en el país.

Aguilera también destacó el esfuerzo de los miles de colaboradores de la institución, quienes trabajan diariamente para ofrecer soluciones financieras innovadoras y una experiencia de servicio de calidad a los millones de clientes que forman parte de la entidad bancaria.

World Finance explicó que para otorgar el reconocimiento como Mejor Grupo Bancario tomó en consideración la visión estratégica y el desempeño de Banreservas y sus filiales. En tanto, para el premio de Mejor Banco de Inversión evaluó la calidad del asesoramiento financiero y la capacidad de ofrecer soluciones estratégicas a clientes corporativos e institucionales.

Respecto al galardón de Mejor Gobierno Corporativo, la revista destacó el compromiso de la entidad con las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como sus estándares de transparencia, responsabilidad y equidad. Mientras que el reconocimiento como Mejor Banco Comercial valoró su liderazgo en la transformación digital y el desarrollo de experiencias financieras innovadoras para los usuarios. Con estas distinciones, Banreservas reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo económico y social de la República Dominicana.