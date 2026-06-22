Banreservas consolida liderazgo financiero con cuatro premios internacionales de World Finance

Bartolo García
SANTO DOMINGO. – El Banco de Reservas y sus empresas filiales fueron galardonados con cuatro importantes reconocimientos otorgados por la prestigiosa revista internacional World Finance, destacándose el premio a Mejor Grupo Bancario de la República Dominicana, un reconocimiento que reafirma su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.
La publicación especializada resaltó que la Familia Reservas se mantiene a la vanguardia gracias a un amplio portafolio de productos, servicios y programas especializados, así como por su capacidad para responder de manera efectiva a las necesidades de sus clientes en un entorno económico cada vez más dinámico.
Además del principal galardón, Banreservas fue distinguido como Mejor Banco de Inversión, Mejor Gobierno Corporativo y Mejor Banco Comercial, reconocimientos que valoran su fortaleza financiera, diversificación de negocios y adaptación a escenarios económicos complejos.
Al valorar estos premios, el presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, expresó que las distinciones reflejan la solidez de la gestión institucional y el compromiso permanente del banco con los sectores productivos que impulsan el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleos en el país.
Aguilera también destacó el esfuerzo de los miles de colaboradores de la institución, quienes trabajan diariamente para ofrecer soluciones financieras innovadoras y una experiencia de servicio de calidad a los millones de clientes que forman parte de la entidad bancaria.
World Finance explicó que para otorgar el reconocimiento como Mejor Grupo Bancario tomó en consideración la visión estratégica y el desempeño de Banreservas y sus filiales. En tanto, para el premio de Mejor Banco de Inversión evaluó la calidad del asesoramiento financiero y la capacidad de ofrecer soluciones estratégicas a clientes corporativos e institucionales.
Respecto al galardón de Mejor Gobierno Corporativo, la revista destacó el compromiso de la entidad con las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como sus estándares de transparencia, responsabilidad y equidad. Mientras que el reconocimiento como Mejor Banco Comercial valoró su liderazgo en la transformación digital y el desarrollo de experiencias financieras innovadoras para los usuarios. Con estas distinciones, Banreservas reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo económico y social de la República Dominicana.